اصلاح سکونتگاه های غیررسمی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نیازآذری پیش ازظهر پنجشنبه در نشست ادواری مجمع ائمه جمعه این شهرستان با ابراز نگرانی از گسترش آسیب های اجتماعی خواستارمشارکت و اهتمام بیش از پیش ائمه جمعه برای مدیریت کاهش آسیب های اجتماعی شد.

نیازآذری با بیان اینکه موضوع رسیدگی به آسیب های اجتماعی ازدغدغه های مقام معظم رهبری می باشد و رهبری به قوای سه گانه دراین خصوص ماموریت ویژه ای داده اند پیشنهادکرد شورای اجتماعی در بخش ها و شهرهای تابعه با محوریت ائمه جمعه تشکیل شود تا از طریق فعالیت های فرهنگی و آموزشی آسیب های اجتماعی پیشگیری و مدیریت شود.

رئیس مجمع نمایندگان مازندران با اعلام اینکه بیکاری، اعتیاد، طلاق و زندان از عوامل تشدید کننده جرائم شده است افزود: باید همه نهادها و مراکز فرهنگی و آموزشی با همکاری خیران و حوزویان و دانشگاهیان برای کاهش آسیب های اجتماعی هماهنگ و منسجم برنامه ریزی و حرکت نماییم.

نماینده بابل با تاکید بر نقش رسانه های گروهی و شبکه های اجتماعی و تشکل های مردم نهاد برای همکاری در این زمینه تصریح کرد نباید نقش و اهمیت سازنده خانواده را دراین مباحث کمرنگ دید.

نیازآذری با انتقاد ازفعالیت های تکراری ، موازی و کم اثر فرهنگی خاطرنشان کرد: با همین بودجه اندکی که داریم اما چون پراکنده کاری می کنیم نتیجه ملموسی نمی بینیم.

عضو هیئت رییسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به رشد حاشیه نشینی در اطراف شهرها از دولت و شهرداری ها خواست اصلاح سکونت گاه های غیررسمی را در اولویت قرار دهد.