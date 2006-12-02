به گزارش خبرگزاری مهر به نقل رویترز، جان نگروپونته در سخنرانی خود در دانشگاه هاروارد آمریکا گفت که درگیریها و خشونت های فرقه ای به مرحله ادامه دار رسیده و ثبات عراق را تهدید می کند.

نگروپونته که پیشتر سفیر کشورش در بغداد بود افزود : درگیری ها و خشونت ها بین سنی ها و شیعیان به مرحله خودپایداری رسیده است و گروهها و بازیگران درگیر در آن نیز بیشتر شده اند.

وی همچنین خشونتهای اخیر را مانعی در برابر اصلاحات نوری المالکی نخست وزیر عراق برای پایان دادن به خشونتهای قومی و فرقه ای می داند.

این مقام اطلاعاتی آمریکا همچنین بر این باور است که این رهبران عراق هستند که باید کشور را به سمت صلح و ثبات حرکت دهند.