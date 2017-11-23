دو باب کتابخانه در شهرستان های البرز و آبیک افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رواط عمومی کتابخانه های عمومی استان، به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی با حضور استاندار قزوین دو باب کتابخانه عمومی در ناحیه شهری نصرت آباد و شهر خاکعلی از توابع شهرستان های البرز و آبیک افتتاح شد و مورد بهره برداری قرار گرفت.

کتابخانه ناحیه شهری نصرت اباد البرز با۵۰۰ متر زیربنا با هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار و کتابخانه خاکعلی ابیک نیز با ۲۵۰ مترمربع زیربنا و سه میلیارد ریال اعتبار مورد بهره برداری قرار گرفت.

استاندار قزوین در حاشیه افتتاح کتابخانه شهر خاکعلی گفت: کتاب و کتابخوانی از نیازهای اساسی جامعه به شمار می رود که نباید از آن غفلت کنیم.

عبدالمحمد زاهدی افزود: اگر خواهان برخورداری از جامعه ای آگاه وهوشیار هستیم باید به ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در شهرها، روستاها، مساجد و مکانهای عمومی اقدام کنیم تا مردم به کتابخوانی بیشتر عادت کنند.

وی در آیین افتتاح کتابخانه نصرت آباد نیز گفت: کتابخوانی به تعمیق آگاهی جامعه منجر می شود از این رو نباید هیچ گاه نسبت به کتاب و مطالعه بی توجه باشیم.

استان قزوین دارای ۶۸ کتابخانه است که از این تعداد ۳۵ کتابخانه نهادی و ۳۳ کتابخانه مشارکتی است.