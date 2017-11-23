  1. استانها
  2. مازندران
۲ آذر ۱۳۹۶، ۱۴:۴۳

فرمانده سپاه ساری:

بسیج برای مقابله با هرتهدیدی آماده است

بسیج برای مقابله با هرتهدیدی آماده است

ساری- فرمانده سپاه ساری با اشاره به اقدامات پیشگیرانه و شناخت ابعاد مختلف تهدیدها، گفت: بسیج برای مقابله با هرتهدیدی آماده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی خادم بعدازظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری ساری با بیان اینکه معنای بسیج برگرفته از ایات قرآنی و عمیق و قابل توجه است، گفت: مشکلات پیش روی بسیج به خاطر نعمتی است که در وجود این نهاد مبارک است .

فرمانده سپاه ساری به ویژگی‌های تفکر بسیجی اشاره کرد و شناخت وضعیت کنونی را یکی از  ضروریات این نهاد  عنوان و افزود: ایمان و اخلاص، اطلاعت آگاهانه، ظلم‌ستیزی و ایستادن در کنار مظلومان جهان از ویژگی‌های بارز  تفکر بسیج است.

 وی با اشاره به اینکه حفظ ارزش‌های انقلاب اسلامی و بسط تفکر بسیجی  از ماموریت‌های  این نهاد است، خاطر نشان کرد: تفکر بسیجی ملاک عمل است یعنی اگر خدشه‌ای به ارزش‌های اسلامی وارد شود، بسیج محکم می‌ایستد.

وی از ئیگر ویژگی‌های تفکر بسیجی به جذب، آموزش و به‌کارگیری اشاره کرد و افزود: تواضع، شجاعت و دلاوری در خصیصه این نهاد نهفته است.

فرمانده سپاه ساری  با اشاره به اینکه بسیج به دنبال هدف‌های مقدس است، اظهار داشت: ملاک و مبنای عمل بسیج، تفکر بسیجی است و  اهداف این نهاد همان شاخصه‌های اسلام ناب بوده  که در مفاهیم عدالت، امامت، اجتهاد و انتظار قابل بحث است.

 وی با بیان اینکه بسیج برای مقابله با هر تهدیدی آماده است، گفت: مقابله با جنگ نرم و آمادگی برای این تهدیدات با پیروی از فرمایشات مقام معظم رهبری، از اقدامات پیشگیرانه و شناخت مختلف ابعاد این تهدیدها است.

سرهنگ خادمی به شیطنت‌های دشمنان در مسائل داخلی کشور اشاره کرد و دوستی و مودت بین مسئولان را خواستار شد و اظهار داشت: اختلاف‌افکنی در بین مسئولان و از بین بردن همدلی و وحدت کار جدی و مورد توجه دشمن است .

فرمانده سپاه ساری با بیان اینکه بسیج مثل حججی‌ها را تربیت دینی کرده است، خاطر نشان کرد: ما خودمان را با تاسیس نیروهای پدافند هوایی، موشکی، دریایی و ساخت ادوات زرهی و تاسیس  قرارگاه خاتم‌الا نبیاء برای وعده خداوند که پیروی حق بر باطل را نوید داد آماده کرده‌ایم .

کد مطلب 4152867

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها