سنیوره خواستار از سرگیری گفتگوهای ملی برای حل اختلافات شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی کویت (کونا)، نخست وزیر لبنان در کنفرانس مطبوعاتی خود گفت که متوسل شدن به خیابانها برای تحقق بخشیدن به مطالبات به نتیجه نمی رسد و راه حل مشکلات لبنان در نشستن بر سر میز گفتگو است.

سنیوره تاکید کرد که دولت وی تا زمان برخورداری از حمایت و پشتیبانی قانون اساسی وداشتن اعتماد مجلس نمایندگان به فعالیت ادامه خواهد داد و تنها مجلس است که حق رسیدگی به دولت را دارد.

وی افزود که دولت لبنان هیچ وقت خواسته مردم در تشکیل دولت وحدت ملی را انکار نکرده است.

نخست وزیر لبنان همچنین درباره درخواست مردم برای "مشارکت واقعی" در تصمیم گیری های کشور گفت: واقعیت ثابت می کند که مشارکت در همه تصمیم گیری ها وجود داشته است و گواه آن هم گفته های "نبیه بری" رئیس مجلس لبنان است.

وی اشاره کرد که همه تصمیم گیری های دولت به استثنای موضوع دادگاه بین المللی درباره ترور رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان از طریق توافق و اجماع همگانی در لبنان صورت گرفته است.

سنیوره تاکید کرد: فاکتورها و عوامل متحد کننده مردم لبنان بسیار بیشتر از عوامل اختلاف انگیز است و باید بر سر میز گفتگو بنشینیم زیرا گذشته اثبات کرده است که مشکلات لبنان با آمدن به خیابانها و وارد کردن اتهام خیانتکاری حل و فصل نمی شود.

وی خاطرنشان کرد: تنها راه حل نشستن با یکدیگر بر سر میز گفتگو برای بررسی مسائل و توافق درباره آنها است و از نبیه بری رئیس مجلس لبنان می خواهم که برای از سرگیری گفتگوهای داخلی تلاش کند زیرا هرچه این مسئله به تعویق بیفتد، هزینه بیشتری به همراه خواهد داشت.

گفتنی است حزب الله، جنبش امل و جریان ملی آزاد لبنان اخیرا با نامشروع و ناتوان دانستن دولت کنونی لبنان در ایفای وظایف خود و قبضه قدرت در آن، از سوی یک طیف خاص، خواستار کناره گیری دولت و تشکیل دولت وحدت ملی شده اند تا همگان بتوانند در تصمیم گیری های مهم کشور سهیم باشند.