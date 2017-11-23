معدن محور توسعه خراسان جنوبی/کمترین اعتبارات عمرانی برای بخش معدن

به گزارش خبرنگار مهر، داوود شهرکی ظهر پنجشنبه در شورای برنامه ریزی و توسعه استان با اشاره به در نظر گرفتن سهم یک و 0.8 درصدی صنعت و معدن از منابع آبی، اظهار کرد: لازمه توسعه در بخش صنعت توجه ویژه به این بخش است.

وی با بیان اینکه اگر پنج درصد منابع آبی را کاهش دهیم تمام صنایع معدنی تحت پوشش قرار می گیرد، افزود: اگر محور توسعه استان معدن است اعتبارات نیز باید به سمت تامین زیرساخت های معدنی سوق داده شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی با اشاره به اینکه یکی از دلایل اصلی عقب افتادگی معدن این است که مناطق معدنی در مناطق جنگلی قرار دارد، گفت: متاسفانه کمترین اعتبار عمرانی به بخش معدن اختصاص داده شده است.

وی با بیان اینکه مطالعات اکتشافی مطالعاتی هزینه بر است اما مطالعات پایه ضروری و لازم است، عنوان کرد: برای کاهش منابع آب به طور جد باید در بحث استفاده از ظرفیت های آبی کشور همسایه ورود پیدا کنیم.

هاشم ولی پور مطلق، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی نیز در این جلسه اظهار کرد: استان خراسان جنوبی پنجمین تولید کننده گل نرگس در کشور است.

وی با بیان اینکه 16 تا 23 درصد تولید گل نرگس در کشور مربوط به استان خراسان جنوبی است، افزود: شهرستان خوسف ربه اول تولید گل نرگس در استان را دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به برگزاری جشنواره برداشت گل نرگس در شهرستان خوسف، گفت: یکی از ویژگی های مهم برگزاری جشنواره ها معرفی ظرفیت های استان به دیگر مناطق است.

وی ادامه داد: برگزاری این جشنواره نیازمند 70 میلیون تومان اعتبار است.