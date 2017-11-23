به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سمنان، محمدرضا خباز در آیین اختتامیه یازدهمین نشست ملی آموزشی – ترویجی با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت حوزه‌های علمیه برای جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی، افزود: حوزه همواره ستون‌ تربیت دینی جامعه بوده و از این لحاظ اهمیت بسیار ویژه ای دارد.

وی افزود: درسال ۷۹ تفاهم نامه ای با هدف ارتقاء همکاری های حوزه و آموزش و پرورش شکل گرفت و در سال ها بعد با سفر رهبر معظم انقلاب اسلامی به شهر مقدس قم فصل جدیدی از این تعاملات به وجود آمد که این نشست بابرکت حاصل همان منّویات مقام معظم رهبری است.

استاندار سمنان ادامه داد: پس از این سفر رهبر انقلاب بود که حرکت ها و گام های ارزشمندی در راستای تعلیم و تربیت مطابق با آموزه های دینی قوت بیشتری گرفت تا آینده سازان این کشور را با بهترین کیفیت تربیت کرده و فردای ایران اسلامی را به آنان سپرد.

خباز افزود: هر چقدر این تعامل، پیشرفت و پیوند عمیق تر و با فهم و درک مشترک همسو شود، تردیدی نیست که موفقیت در امور چندین برابر خواهد شد و در اجرای برنامه ها تسهیل مطلوبی رقم خواهد خورد.

وی ادامه داد: ما از همین فهم مشترک به دستاوردهای ارزشمندی در استان سمنان رسیده ایم به طوری که طی سال‌های اخیر و بر اساس شعارهای سال که حول محور نماز بود توانستیم حدود ۸۵ درصد مدارس سطح استان را با همکاری حوزه علمیه ۵۰ درصد با حضور طلاب و ۵۰ درصد با نظارت آنان و با حضور خود معلمانی که دارای شرایط لازم بودند، نمازجماعت را اقامه کنیم.

استاندار سمنان افزود: ما در خصوص اقامه نماز جماعت با توجه به کمبود منابع چه مالی و چه از نظر روحانی از ظرفیت خود آموزش و پرورش استفاده کرده ایم و به لطف خدا آثار و برکات ارزشمندی نیز داشته است.

خباز با بیان اینکه همدلی، هماهنگی، فهم مشترک برکات ارزشمندی برای ما داشته است، افزود: ما در سال ۹۲ حدود ۳.۵ درصد مدارس استان سمنان دارای روحانی مقیم بود و امروز این رقم به ۱۵.۵درصد رسیده است.

وی با تاکید بر اینکه نعمت وجود یک روحانی خوش ذوق و خلاّق در مدارس خیلی ارزشمند است، تصریح کرد: به طوری که ما امروز از ۱۵۰ مدرسه ای که دارای روحانی مستقر هستند ۳۵ مدرسه تمام هزینه ها را تقبل می کند و مابقی توسط خود والدین اداره می شود و این نشان از اعتماد و جایگاه ارزشمند روحانیت در سطح جامعه دارد.