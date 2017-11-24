استفاده از یک برنامه کامپیوتری برای درمان سرطان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سلول های بنیادی، محققان در مرکز جامع سرطان( Case Western Reserve ) برنامه ای کامپیوتری را جهت یافتن نشانه های جدید برای داروهای قدیمی ارائه کردند. این برنامه کامپیوتری که( DrugPredict ) نام دارد بر مبنای داده های موجود در مورد داروهای مورد تایید FDA طراحی شده است و کارایی بالقوه داروها را پیش بینی می کند.

در این مطالعه جدید محققان به خوبی و با موفقیت نتایج بدست آمده از( DrugPredict )را در شرایط آزمایشگاهی مورد استفاده قرار دادند و نشان داده اند که مسکن های معمول مانند آسپرین می توانند سلول های سرطان تخمدان اپی تلیالی مشتق از بیماران را بکشند.

این برنامه کامپیوتری نشان داد که داروهای غیر استروئیدی ضد التهابی موسوم NSAIDs، می توانند برای سرطان تخمدان اپی تلیالی کاربرد داشته باشند. محققان سلول های سرطان تخمدان اپی تلیالی مشتق از بیماران را در آزمایشگاه کشت داده و در معرض داروهای NSAID به نام ایندومتاسین قرار داده اند و یافته هایی مشابه با پیش بینی های DrugPredictبدست آوردند.

ایندومتاسین قادر است هم سلول های حساس و هم سلول های مقاوم سرطان تخمدان اپی تلیالی را بکشد. جالب این است که سلول های سرطان تخمدان اپی تلیالی مقاوم به سیس پلاتین بیشتر از سایر سلول ها به ایندومتاسین پاسخ می دهد و اضافه کردن این دارو به داروهای شیمی درمانی منجر به کشتن سریع تر سلول های سرطانی شد. این یافته ها می تواند گامی به سمت ایجاد رژیم های درمانی جدید برای سرطان هایی مانند سرطان تخمدان اپی تلیالی باشد.

برنامه( DrugPredict)، پایگاه های داده مربوط به داروها، مواد شیمیایی و سایر ترکیبات موجود که مورد تایید FDA هستند را جست و جو می کند و ترکیبی با ویژگی های مربوط به مکانیسم مبارزه با سرطان را شناسایی می کند.

به عقیده این محققان برنامه ( DrugPredict ) می تواند به یافتن ترکیبات درمانی موثری که سلول های بنیادی سرطانی را هدف قرار می دهند منجر شود.