فقط 30 درصد فضاهای اداری شیراز برای معلولین مناسب سازی شده است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز دکتر مرضیه فرشاد در جمع خبرنگاران با اشاره به فرا رسیدن 12 آذر روز جهانی معلولین گفت: این روز فرصتی مناسب است که بخش خصوصی و دولتی با حقوق معلولین بیشتر آشنا شوند.

دکتر فرشاد با بیان اینکه هنوز برخی از دستگاه های دولتی استان فارس قانون 3 درصد استخدام معلولین را رعایت نمی کنند تاکید کرد: در جامعه ای که 10 درصد از جمعیت آن را معلولین تشکیل می دهند نباید نسبت به قوانین استخدام آنان بی توجه بود.

رئیس سازمان بهزیستس استان فارس در ادامه از 63 هزار و 630 معلول تحت پوشش بهزیستی در این استان خبر داد و افزود: یکی از رویکرد های بهزیستی در برخورد با معلولین خودگردانی و کاستن از حس ناتوانی آنان است و تاکنون جهت تحقق این اهداف تلاشهای بسیاری صورت گرفته است.

فرشاد درخاتمه برگزاری همایش بزرگ فرهنگی، ورزشی و هنری و افتتاح نمایشگاه دستاوردها و توانمندی های معلولین استان را ازجمله برنامه های بهزیستی استان فارس در روز جهانی معلولین برشمرد.