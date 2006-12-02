رایزنی ابومازن با وزیران خارجه آلمان و اتریش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ابومازن در پی نشست با "فرانک اشتاین مایر" وزیر امور خارجه آلمان در مقر ریاست تشکیلات خودگردان در شهر غزه به خبرنگاران گفت: مسائل مختلفی از جمله آتش بس اخیر در نوار غزه و تلاش های متوقف شده درباره تشکیل دولت وحدت ملی مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

وی افزود: طرح صلح "نقشه راه" و طرح صلح اعراب، دیدگاه "جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا درباره صلح خاورمیانه و گفته های اخیر "ایهود اولمرت" نخست وزیر اسرائیل از دیگر محورهای گفتگو بود.

ابومازن گفت که این دیدار بر فعال شدن نقش کمیته چهارجانبه روند صلح خاورمیانه برای ایفای نقش بزرگتری در آینده تاکید کرده است تا از این طریق، تلاش ها برای برقراری صلح به نتیجه برسد.

وی گفتگو درباره نقش آلمان در شش ماه آینده را با توجه به عهده دار شدن ریاست دوره ای اتحادیه اروپا در آغاز سال 2007میلادی، از دیگر محورهای مذاکره خود با اشتاین مایر دانست و گفت که برای وی اوضاع اقتصادی دشوار ناشی از محاصره اقتصادی مناطق خودگردان و ملت فلسطین را تشریح کرده است.

از سوی دیگر، وزیر امور خارجه آلمان نیز بر حمایت کشورش از ابومازن تاکید و خطاب به وی گفت: به شما قول می دهم که به حمایت خود ادامه دهم تا هماهنگی درخصوص نقش کمیته چهارجانبه و نیز حمایت از روندی که منجر به صلح و ثبات در منطقه می شود، وجود داشته باشد.

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین همچنین با "اورسولا پلاسنیک" وزیر خارجه اتریش دیدار و وی را از اوضاع و تحولات کنونی مناطق خودگردان آگاه کرد.