ماموران گمرک فرودگاه امام ۲ کیلو تریاک از داخل سنتور کشف کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک؛ قاچاقچیان بین المللی مواد مخدر پس از ناکامی در جابجایی مواد مخدر در داخل میل باستانی ، کله قند ، پاشنه کفش و خرما این بار یک وسیله موسیقی را انتخاب کردند اما با هوشیاری ماموران گمرک امانات پستی فرودگاه امام خمینی (ره) و به کمک دستگاه ایکس ری چمدانی این ترفند قاچاقچیان هم ناکام ماند.

این قاچاقچیان ۲ کیلوگرم تریاک را در داخل جداره یک سنتور جاسازی کرده و قصد داشتند به صورت بسته پستی جابجا کنند .

گفتنی است؛ دستگاه های کنترلی در گمرکات سه برابر شده است و علاوه بر این گمرکات کشور در برنامه مبارزه با مواد مخدر به کمک سامانه های الکترونیکی ، اطلاعات محموله ها را رصد و با تحلیل اطلاعات و مدیریت ریسک هوشمند برای شناسایی و برخورد با محموله های پر خطر اقدام می کنند.

ماموران گمرک همچنین از سگ های موادیاب نیز در مبارزه با مواد مخدر استفاده می‌کنند که در حال حاضر گمرک ایران از ۲۱ قلاه سگ مواد یاب هم استفاده می کنند و ۲۱ قلاده دیگر نیز تا پایان سال اضافه خواهد شد.

از ابتدای سال تاکنون بیش از ۴۰ تن انواع مواد مخدر سنتی و صنعتی با هوشیاری ماموران گمرک و به کمک سامانه های الکترونیکی و سگ های مواد مخدریاب گمرک ایران کشف و ضبط شده است.

فعالیت های گمرک ایران در مبارزه با قاچاق مواد مخدر و کالا طی سال های اخیر مورد توجه سازمان های بین المللی بوده و بر اساس گزارش دفتر اطلاعات منطقه ای سازمان جهانی گمرک، گمرک ایران در کشف انواع مواد مخدر رتبه نخست دنیا را کسب کرده است.