تفکر بسیجی ولایت پذیری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام موسی کمالی عصر پنجشنبه در مراسم عطر افشانی گلزار شهدای خارگ و یادواره شهدای طریق القدس اظهار داشت: خدا را شاکر هستیم که باز توفیق نصیب کرد که تجدید عهدی با شهدای گرانقدار زیر سایه مقام معظم رهبری امام خامنه‌ای داشته باشیم.

وی با اشاره به نابودی داعش افزود: خدا را شاکر هستیم که خداوند رهبری با تدبیر و شجاع به ما اعطا کرده است و با این تدبیر خوشحال هستیم در هفته بسیج برکت دیگر مصیب ایران اسلامی کرد که ان پیروزی بر داعش بود.

کمالی تصریح کرد: هرجا ولایت پذیری باشد حتما بدانید پیروزی هست، هر چقدر جبهه باطل قوی باشد ولی در جبهه مقابل ولایت پذیر باشد مطمئنا پیروزی با جبهه حق و ولایت پذیر است.

وی گفت: داعش کار را در عراق و سوریه تمام شده می‌دید و قصد برپایی جشن داشتند ولی با حضور نیروهای مردمی و بسیج همیشه قهرمان که برانگیخته از تفکر امام خمینی (ره) است موفق شد بر داعش پیروز شود؛ تفکر بسیج ولایی و ولایت پذیری است.

امام جمعه خارگ با اشاره به اینکه در تمامی امور باید اخلاص را در نظر گرفت گفت: سردار سلیمانی که بنده تعبیر اصحاب عاشورایی برای ایشان دارم با اخلاصی که داشت توانست این همه نیروهای مختلف را از سراسر دنیا جمع کند و با قدرت به این پیروزی برسد، این سردار بزرگ یک لحظه به خودش فکر نکرده است. حرکتی که می کند با کمترین امکانات بیشترین پیروزی را بدست می‌آورد.

وی ادامه داد: باید شاکر حضور مدافعان حرم در جبهه‌های حق علیه باطل باشیم، شهدای مدافع حرم شهدای حق علیه باطل هستند، این شهادت‌ها باعث می‌شود که ارزش‌ها بماند و پیروزی‌ها به دست آید. شهدا ناظره‌گر اعمال ما هستند، خدا نکند روز قیامت شرمنده اعمال خود در روز قیامت باشیم.