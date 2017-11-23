به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم دانشآموز فرمانده ناحیه مقاومت ثارالله خارگ عصر پنجشنبه در مراسم عطر افشانی گلزار شهدای خارگ و یادواره شهدای طریق القدس اظهار داشت: هر چه ما داریم از شهدای عزیز است.
وی اضافه کرد: باید یاد و راه شهدا را فراموش نکنیم، یاد و خاطره شهدای عملیات طریق القدس که برخی از بزرگان جزیره خارگ حضور داشتند را گرامی می داریم.
دانشآموز افزود: جزیره خارگ بهعنوان خط مقدم جبهههای ایران اسلامی در ٨ سال دفاع مقدس بود که از این خط مقدم، انسانهای شریف فراوانی به خط مقدمهای دیگر جبههها اعزام شدند و گلزار شهدای خارگ خود گواه این موضوع هست.
فرمانده ناحیه مقاومت ثارالله خارگ تصریح کرد: خارگ و خارگیها همیشه پیرو ولایت و ولایت پذیر بوده اند، این فرهنگ متعلق به امروز نیست، اهالی شریف خارگ همیشه و در همه زمان در کنار انقلاب و ولایتپذیر بودهاند.
وی در پایان یاداور شد: بسیج و بسیجی یعنی اخلاص در عمل و ولایت پذیری در اعمال است.
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