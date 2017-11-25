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۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۱۵

فرمانده انتظامی شهرستان بویراحمد خبر داد:

کشف ۵۸ کیلوگرم تریاک و حشیش/سه قاچاقچی دستگیر شدند

کشف ۵۸ کیلوگرم تریاک و حشیش/سه قاچاقچی دستگیر شدند

یاسوج- فرمانده انتظامی شهرستان بویراحمد گفت: باتلاش ماموران پاسگاه های انتظامی تنگ سرخ و کاکان، سه قاچاقچی مواد مخدر دستگیر و بیش از ۵۸ کیلو گرم ماده مخدر از نوع تریاک و حشیش کشف و ضبط شد.  

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه خبری پلیس، علی کرم بازیان در این رابطه  افزود: ماموران پلیس در پاسگاه های انتظامی تنگ سرخ و کاکان در محور قدیم یاسوج – شیراز، طی عملیاتی مشترک، سه خودروی سواری پراید، سمند و پژو ۴۰۵ که بصورت باندی قصد جابجایی مواد مخدر را داشتند را متوقف کردند.  

بازیان عنوان داشت: این عوامل با استفاده از تجربیات فنی و تخصصی در بررسی از خودروی سمند مقدار ۲۸ کیلو و۸۰۰گرم ماده مخدر از نوع تریاک و ۲۹ کیلو و۷۰۰ گرم ماده مخدر حشیش که بطرز بسیار ماهرانه ای در قسمتهای مختلف  این خودرو جاسازی شده بود را کشف کردند.  

فرمانده انتظامی شهرستان بویراحمد گفت: در این رابطه راننده خودروی سمند دستگیر و دو خودروی دیگر که بعنوان اسکورت این محموله بودند نیز توقیف شدند و رانندگان آن نیز دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.  

بازیان خاطرنشان کرد: مبارزه با سوداگران مرگ در دستور کار پلیس قرار دارد و با هرگونه تهیه و توزیع مواد مخدر بشدت برخورد خواهد شد.  

کد مطلب 4153106

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