کشف ۵۸ کیلوگرم تریاک و حشیش/سه قاچاقچی دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه خبری پلیس، علی کرم بازیان در این رابطه افزود: ماموران پلیس در پاسگاه های انتظامی تنگ سرخ و کاکان در محور قدیم یاسوج – شیراز، طی عملیاتی مشترک، سه خودروی سواری پراید، سمند و پژو ۴۰۵ که بصورت باندی قصد جابجایی مواد مخدر را داشتند را متوقف کردند.

بازیان عنوان داشت: این عوامل با استفاده از تجربیات فنی و تخصصی در بررسی از خودروی سمند مقدار ۲۸ کیلو و۸۰۰گرم ماده مخدر از نوع تریاک و ۲۹ کیلو و۷۰۰ گرم ماده مخدر حشیش که بطرز بسیار ماهرانه ای در قسمتهای مختلف این خودرو جاسازی شده بود را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بویراحمد گفت: در این رابطه راننده خودروی سمند دستگیر و دو خودروی دیگر که بعنوان اسکورت این محموله بودند نیز توقیف شدند و رانندگان آن نیز دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

بازیان خاطرنشان کرد: مبارزه با سوداگران مرگ در دستور کار پلیس قرار دارد و با هرگونه تهیه و توزیع مواد مخدر بشدت برخورد خواهد شد.