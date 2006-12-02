کشته و زخمی شدن 154 نفر در حملات مختلف / دستگیری 35 فرد مظنون در بعقوبه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، منابع پزشکی و امنیتی عراق اعلام کردند که بر اثر انفجار تقریبا همزمان سه دستگاه خودروی بمب گذاری شده در منطقه شیعه نشین "الصدریه" در مرکز بغداد، دستکم 40 نفر کشته و 90 نفر دیگر زخمی شدند.

یک منبع امنیتی عراق نیز گفت که افراد مسلح سوار بر دو دستگاه خودرو با تیراندازی به سوی یک گشتی پلیس در برابر بیمارستان "الیرموک" در غرب بغداد، یک نفر را کشته و دو نفر دیگر را زخمی کردند.

از سوی دیگر، منابع امنیتی عراق گزارش دادند که افراد مسلح یک افسر پلیس شاغل در وزارت کشور را در منطقه "بغداد الجدیده" در شرق بغداد ترور کردند.

یک منبع پلیس عراق گفت که افراد مسلح پنج نفر از نیروهای ارتش عراق را در مسیر حرکت به سمت پایگاه "التاجی" در 40 کیلومتری شمال بغداد به قتل رساندند.

انفجار بمب در مسیر گشتی نیروهای محافظ تاسیسات حیاتی عراق در منطقه "الیوسفیه" در جنوب بغداد نیز به کشته شدن یک نفر و زخمی شدن شش نفر دیگر منجر شد.

در همین حال، افراد مسلح با تیراندازی به یک دستگاه خودرو در جاده ارتباطی منطقه "الخالص" به شهر "نجف"، دو نفر را به قتل رساندند و دو نفر دیگر نیز در بازاری در این منطقه کشته شدند.

یک منبع اطلاع رسانی ارتش عراق نیز گفت که نیروهای مشترک آمریکا و عراق در عملیات حمله و بازرسی در محله "الیرموک" در غرب شهر بعقوبه، 35 فرد مظنون را بازداشت کردند که دو نفر از آنها شناسنامه مصری دارند. در این عملیات یک فرد ربوده شده نیز آزاد شد.

درگیری شبه نظامیان و نیروهای پلیس در شهر "السماوه" در جنوب بغداد نیز به کشته شدن دو نفر منجر شد و انفجار بمب در مرکز شهرک "الاسکندریه" در جنوب بغداد باعث قتل یک نفر و زخمی شدن یک نفر دیگر شد.

در همین حال، نیروهای آمریکایی اعلام کردند که یک فرد مسلح را به هنگام کارگذاشتن بمب در جاده ای در منطقه "المسیب" در جنوب بغداد به قتل رسانده اند و یک منبع پلیس عراق نیز از کشته شدن یک نفر براثر انفجار بمب در جاده ای در این منطقه خبر داد.

از سوی دیگر، ارتش آمریکا امروز در بیانیه ای اعلام کرد که یک نظامی لشکر چهارم زرهی آمریکا در جریان حمله ای در استان "الانبار" در غرب عراق کشته شده است و با احتساب وی، شمار نظامیان آمریکایی کشته شده در عراق از زمان حمله به این کشور در ماه مارس سال 2003 میلادی به 2 هزار و 884 نفر رسیده است.