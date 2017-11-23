  1. سلامت
  2. بهداشت
۳ آذر ۱۳۹۶، ۰:۳۹

محققان می گویند؛

شناسایی فاکتورهای پرخطر «بی اشتهایی عصبی»

شناسایی فاکتورهای پرخطر «بی اشتهایی عصبی»

بی اشتهایی عصبی نوعی اختلال روانی در غذا خوردن است که در آن بیمار از خوردن غذا به میزان کافی و با وجود گرسنگی، امتناع می‌ورزد.

به گزارش خبرنگار مهر، بی اشتهایی عصبی موجب می شود فرد کمتر غذا خورده و در نتیجه در معرض یک کاهش وزن خطرناک قرار گیرد.

معمولا افراد در دوره نوجوانی یا اوایل جوانی دچار بی اشتهایی عصبی می شوند و این عارضه در زنان شیوع بیشتری دارد.

محققان برخی از علائم هشداردهنده بی اشتهایی را به شرح زیر عنوان می کنند:

- نگرانی خاص در مورد وزن و شکل بدن؛

- داشتن اختلال اضطراب در دوره کودکی؛

- داشتن تصویر منفی از خود؛

- داشتن مشکل خوردن در طول اوایل دوره کودکی؛

- سعی بر عالی و بی نقص بودن از لحاظ اندامی؛

- تمرکز وسواسانه بر پیروی از اصول و قواعد مرتبط با حفظ تناسب اندام.

بی اشتهایی عصبی با علائمی چون خوردن مقدار بسیار کم غذا با کالری بسیار اندک، قطع شدن قاعدگی، فشار خون پایین، کمبود چربی در بدن، زردی و رنگ پریدگی پوست و افسردگی بروز می‌یابد و در صورت عدم ارجاع به متخصصین برای آغاز پروسه درمان به بیماری‌های قلبی و دیگر بیمارهای مرگبار خواهد انجامید.

کد مطلب 4153170

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه