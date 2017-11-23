شناسایی فاکتورهای پرخطر «بی اشتهایی عصبی»

به گزارش خبرنگار مهر، بی اشتهایی عصبی موجب می شود فرد کمتر غذا خورده و در نتیجه در معرض یک کاهش وزن خطرناک قرار گیرد.

معمولا افراد در دوره نوجوانی یا اوایل جوانی دچار بی اشتهایی عصبی می شوند و این عارضه در زنان شیوع بیشتری دارد.

محققان برخی از علائم هشداردهنده بی اشتهایی را به شرح زیر عنوان می کنند:

- نگرانی خاص در مورد وزن و شکل بدن؛

- داشتن اختلال اضطراب در دوره کودکی؛

- داشتن تصویر منفی از خود؛

- داشتن مشکل خوردن در طول اوایل دوره کودکی؛

- سعی بر عالی و بی نقص بودن از لحاظ اندامی؛

- تمرکز وسواسانه بر پیروی از اصول و قواعد مرتبط با حفظ تناسب اندام.

بی اشتهایی عصبی با علائمی چون خوردن مقدار بسیار کم غذا با کالری بسیار اندک، قطع شدن قاعدگی، فشار خون پایین، کمبود چربی در بدن، زردی و رنگ پریدگی پوست و افسردگی بروز می‌یابد و در صورت عدم ارجاع به متخصصین برای آغاز پروسه درمان به بیماری‌های قلبی و دیگر بیمارهای مرگبار خواهد انجامید.