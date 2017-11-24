«بروجرد» بازهم لرزید/ ثبت چهارمین زلزله از بامداد امروز تاکنون

رضا آریایی مدیرکل مدیریت بحران استان لرستان در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: مطابق برآورد اولیه موسسه ژئوفیزیک زمینلرزهای با شدت ۳.۶ ریشتر در شهرستان «بروجرد» لرستان به وقوع پیوست.
وی زمان وقوع این زلزله را ساعت ۶ و ۴۳ دقیقه و ۳۹ ثانیه صبح امروز جمعه اعلام کرد و افزود: تاکنون از این زمینلرزه خسارتی گزارش نشده است.
وی عمق وقوع این زمینلرزه را ۱۰ کیلومتری از سطح زمین دانست و گفت: مرکز این زمینلرزه بر اساس گزارش مرکز زلزلهنگاری کشور به عرض و طول جغرافیایی ۳۳.۸۷۸ و ۴۸.۷۷۱ بوده است.
بنابراین گزارش، استان لرستان به علت قرارگیری بر روی منطقه لرزهای زمینساخت زاگرس از نواحی زلزلهخیز کشور است که وقوع زمینلرزههای مخرب در دره سیمره، سیلاخور و بروجرد در ادوار گذشته بهترین گواه لرزهخیزی استان لرستان است.
از بامداد امروز جمعه تاکنون بروجرد در پی وقوع چهار زمین لرزه تکان خورده است.
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