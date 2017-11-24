به گزارش خبرنگار مهر، پرفسور یوسف ثبوتی شامگاه پنجشنبه در آیین گرامیداشت بیست‌وپنج سالگی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان با بیان اینکه دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان درزمینهٔ زیرساخت‌ها با محدودیت‌هایی مواجه است، افزود: دانشجویانی که از این دانشگاه فارغ‌التحصیل می‌شوند، ازنظر علمی در تراز اول قرار دارند و همین امر باعث شده است که در این زمینه با کم‌ترین نرخ بیکاری و مهاجرت به سایر کشورها مواجه شویم.

وی با اشاره به اینکه بی‌تردید رویکردی که این دانشگاه در طول ۲۵ سال گذشته در پیش‌گرفته است، باعث خواهد شد تا در آینده نیز شاهد انجام کارهای بزرگ دیگری در این شهر باشیم، ادامه داد: ما معتقدیم شهر زنجان این ظرفیت را دارد که کارهای بزرگ‌تر از آنی که تا به امروز در آن به سرانجام رسیده است، انجام شود و امیدواریم این اتفاقات در آینده نزدیک رخ دهد.

پرفسور ثبوتی در ادامه راه‌اندازی دانشکده زیست دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان را به‌عنوان یکی از آرزوهای خود عنوان کرد و افزود: امیدواریم این رؤیا که با تأمین نیمی از هزینه آن توسط خیرین امکان‌پذیر خواهد شد، رنگ حقیقت به خود گرفته و دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان شاهد راه‌اندازی ششمین دانشکده خود در حوزه علوم زیستی باشد.

وی با تأکید بر اینکه تلاش شده است تا در دانشگاه تحصیلات تکمیلی به وظیفه ذاتی دانشگاه که همان یاددادن و یادگرفتن است، اهتمام ورزیده شود، اظهار کرد: امیدوارم رؤیای راه‌اندازی دانشکده علوم زیستی در این دانشگاه که تحقق آن مستلزم هزینه ۱۶ میلیارد تومانی است، رنگ حقیقت به خود بگیرد.

همچنین رئیس انستیتو پاستور ایران در این مراسم گفت: دانشگاه تحصیلات تکمیلی نمونه بارز «ما می‌توانیم» است.

علیرضا بیگلری بابیان اینکه دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان را باید نمونه بارز «ما می‌توانیم» دانست، افزود: پیش از راه‌اندازی دانشگاه، تصور نمی‌شد که بتوان کارهای بزرگی در این منطقه انجام داد اما با بسیاری از کارهای بزرگ با تأثیرپذیری از دانشگاه تحصیلات تکمیلی محقق شده است.

وی با یادآوری اینکه دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان با همین تأثیرپذیری توانست از پایین‌ترین رتبه به قطب ششم کشوری تبدیل شود، تصریح کرد: بی‌شک، تأثیرپذیری دانشگاه علوم پزشکی استان از دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان باعث شد تا این دانشگاه که رتبه پایینی را در کشور به خود اختصاص داده بود، امروز جایگاه ارزشمندی را به‌واسطه انجام کارهای بزرگ کسب کند.

بیگلری با اشاره به اینکه آنچه مسلم است دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان بیش از دو دهه پیش به همت پرفسور ثبوتی و باهدف نگاه متفاوت نسبت به سایر دانشگاه‌ها فعالیت‌های علمی و تأثیرگذار خود را آغاز کرد، ادامه داد: بی‌شک همین نگاه متفاوت دانشگاه تحصیلات تکمیلی نسبت به سایر دانشگاه‌ها باعث شده است تا امروز شاهد آمار بالای مقالات ارائه‌شده فعالان این دانشگاه در نشریات معتبر علمی باشیم.

رئیس انستیتو پاستور ایران خاطرنشان کرد: آغاز به‌کار یک دانشگاه تزریق نفس تازه به جامعه است و دانشگاه تحصیلات تکمیلی در ایجاد این روند فوق‌العاده موفق عمل کرده است.