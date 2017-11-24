  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۳ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۴۷

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه هشترود:

ضرورت دشمن شناسی در عصر کنونی/ تهدید داعش در نطفه خفه شد

ضرورت دشمن شناسی در عصر کنونی/ تهدید داعش در نطفه خفه شد

هشترود - فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه هشترود بر ضرورت دشمن شناسی در عصر کنونی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار احمد تقی پور صبح جمعه در یادواره شهدای پایگاه شهید محلاتی بااشاره به اهمیت برگزاری یادواره های شهدا گفت : شهدا با جانفشانی ورشادتهای خویش برای کشورمان  عزت واقتدار و آرامش و امنیت به وجود آورده وامروز وظیفه ماست تا راه آنان را ادامه داده و یادوخاطره آنان رازنده نگه داریم.

وی درادامه با اشاره به حادثه زلزله استان کرمانشاه تاکید کرد که وظیفه همه ماست همچنان که درطول جنگ تحمیلی به رزمندگان اسلام کمک می کردیم امروز نیز به زلزله زدگان عزیز بایستی کمک کنیم و آنان رایاری گر باشیم.

وی افزود : به برکت خون شهدا و رشادتهای رزمندگان جبهه مقاومت توانستیم ریشه داعش را قطع کرده وآنرا شکست داده ودرنطفه خفه کنیم.

احمد تقی پور درادامه خاطرنشان کرد که امروز مردم ایران به بسیج افتخار می کنند واین بسیج است که درایجاد امنیت وآرامش نقش ایفا می کنند.

سرهنگ تقی پور دربخشی دیگر از سخنان خود هدف از برگزاری یادواره هاراالگو پذیری و انتقال ارزشهای انقلاب اسلامی وآرمانهای والای شهدا وامام شهداست.

وی درآخر به ایجاد وحدت وهمدلی تاکید و یادآورشد باید دشمن شناس بوده ودرمقابل توطئه های دشمنان اسلام وانقلاب بایستیم وبدانیم که وجود بسیج باارزش و بابرکت بوده و کارهای انقلابی وجهادی نتیجه بخش را خواهد بود.

کد مطلب 4153268

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها