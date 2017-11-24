دومین دوره کارگاه ایده پردازی، طراحی و تولید پوستر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه آذربایجان شرقی رحیم عبدالجباری از برگزاری دومین دوره کارگاه ایده پردازی خبر داد و افزود: همزمان با دهه وقف کارگاه ایده پردازی طراحی و تولید پوستر با موضوع دهه وقف در محل اتاق جلسات این اداره کل برگزار می شود.

وی ادامه داد: این دوره آموزشی برای اولین بار در سطح استانی به مدت دو روز همزمان با ۲و۳ آذر ماه، توسط اساتید مطرح کشوری برگزار و در پایان به سه طرح برتر تجلیل و کمک هزینه سفر مشهد پرداخت خواهد شد.

مدیر روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه آذربایجان شرقی تصریح کرد: کلیه آثار تولیدی این کارگاه را نیز طی روزهای آینده در قالب نمایشگاه در معرض دید عموم خواهیم گذاشت.

وی تصریح کرد: این دوره آموزشی با همکاری کانون طراحان طلوع و نهضت مردمی پوستر انقلاب برگزار می شود.