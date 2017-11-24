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۳ آذر ۱۳۹۶، ۱۱:۲۱

به دنبال وقوع زلزله ۴.۳ ریشتری

تعداد مصدومان زلزله بروجرد به ۳۶ نفر افزایش یافت/ اسامی مجروحان

تعداد مصدومان زلزله بروجرد به ۳۶ نفر افزایش یافت/ اسامی مجروحان

بروجرد- آمار مصدومان زلزله ۴.۳ ریشتری بروجرد به ۳۶ نفر افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، وقوع زلزله ۴.۳ ریشتری بامداد امروز در بروجرد ۳۶ مصدوم برجای گذاشت که در بیمارستان شهید چمران بروجرد تحت درمان قرار گرفتند؛ دو نفر از مصدومان در این بیمارستان بستری هستند و مابقی مجروحان نیز به صورت سرپایی درمان شده اند.

اسامی آنها به شرح زیر است:

۱- محمد غلامی ۶۹ ساله

۲- سمیرا نوروزی ۲۸ ساله

۳- امیر گودرزی ۱۸ ساله

۴- محمدعلی بخشی ۳ ساله

۵- شوکت دالوند ۳۶ ساله

۶- سجاد شمسه ۲۰ ساله

۷- نهال نصرالهی ۲۶ ساله

۸- پروانه مهاجر ۳۰ ساله

۹- سکینه نجاتی ۲۲ ساله

۱۰- محسن سهرابی ۳۶ ساله

۱۱- ناصر مرادی ۲۵ ساله

۱۲- مبینا حیدری ۱۷ ساله

۱۳- مائده نقوی ۲۷ ساله

۱۴- محبوبه دهقان ۳۸ ساله

۱۵- سمیه بیدی ۲۰ ساله

۱۶- فرشید موسوی ۲۵ ساله

۱۷- مرضیه محبی ۲۰ ساله

۱۸- تاج دولت حسنوند ۸۰ ساله

۱۹- معصومه ابوالفتحی ۴۰ ساله

۲۰- اقدس فلاحی ۳۸ ساله

۲۱- سمیرا خدایی ۲۶ ساله

۲۲- نگار گودرزی ۴۵ ساله

۲۳- آذر وثیقی ۲۵ ساله

۲۴- حلما خراسانی ۲ ساله

۲۵- تاج دولت بهرامی ۶۰ ساله

۲۶- فاطمه قلاوند ۲۰ ساله

۲۷- بهرام گودرزی ۵۲ ساله

۲۸- مجید میرمعینی ۱۷ ساله

۲۹- معصومه کریمی ۲۷ ساله

۳۰- جعفر یاراحمدی ۵۲ ساله

۳۱- ناهید گودرزی ۵۴ ساله

۳۲- نوید گودرزی ۱ ساله

۳۳- معصومه شجاعی ۳۹ ساله

۳۴- میلاد اصحابی ۲۳ ساله

۳۵- فاطمه قلاوند ۲۰ ساله

۳۶- مهوش نظری ۱۹ ساله

کد مطلب 4153327

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