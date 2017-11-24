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۳ آذر ۱۳۹۶، ۱۱:۴۷

سازمان هواشناسی پیش بینی کرد:

ورود توده هوای سرد به کشور/کاهش ۴ تا ۶ درجه‌ای دمای تهران

ورود توده هوای سرد به کشور/کاهش ۴ تا ۶ درجه‌ای دمای تهران

سازمان هواشناسی کشور در گزارشی از ورود توده هوای سرد به کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی کشور در گزارشی از ورود توده هوای سرد به کشور خبر داد.

براساس این گزارش، گیلان، مازندران و گلستان: ۸ تا ۱۲ درجه در جمعه، کاهش ۳ تا ۵ درجه در شنبه و ماندگاری هوای سرد تا اواسط هفته آینده.

آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، اردبیل و کردستان: کاهش ۳ تا ۵ درجه در جمعه، کاهش ۲ تا ۴ درجه در شنبه و ماندگاری هوای سرد تا روز یکشنبه.

کرمانشاه و لرستان: کاهش ۳ تا ۵ درجه در جمعه و ماندگاری هوای سرد تا شنبه.

همدان و مرکزی: کاهش ۲ تا ۴ درجه در جمعه و ماندگاری هوای سرد تا شنبه.

خراسان رضوی و خراسان شمالی: کاهش ۶ تا ۸ درجه در شنبه، کاهش ۳ تا ۵ درجه در یکشنبه و ماندگاری هوای سرد تا دوشنبه.

قزوین، تهران و البرز: کاهش ۴ تا ۶ درجه در جمعه، کاهش ۳ تا ۵ درجه در شنبه و ماندگاری هوای سرد تا یکشنبه.

قم، سمنان و اصفهان: کاهش ۴ تا ۶ درجه در شنبه و ماندگاری هوای سرد تا یکشنبه.

کد مطلب 4153331
نورا حسینی

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