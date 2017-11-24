به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی کشور در گزارشی از ورود توده هوای سرد به کشور خبر داد.

براساس این گزارش، گیلان، مازندران و گلستان: ۸ تا ۱۲ درجه در جمعه، کاهش ۳ تا ۵ درجه در شنبه و ماندگاری هوای سرد تا اواسط هفته آینده.

آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، اردبیل و کردستان: کاهش ۳ تا ۵ درجه در جمعه، کاهش ۲ تا ۴ درجه در شنبه و ماندگاری هوای سرد تا روز یکشنبه.

کرمانشاه و لرستان: کاهش ۳ تا ۵ درجه در جمعه و ماندگاری هوای سرد تا شنبه.

همدان و مرکزی: کاهش ۲ تا ۴ درجه در جمعه و ماندگاری هوای سرد تا شنبه.

خراسان رضوی و خراسان شمالی: کاهش ۶ تا ۸ درجه در شنبه، کاهش ۳ تا ۵ درجه در یکشنبه و ماندگاری هوای سرد تا دوشنبه.

قزوین، تهران و البرز: کاهش ۴ تا ۶ درجه در جمعه، کاهش ۳ تا ۵ درجه در شنبه و ماندگاری هوای سرد تا یکشنبه.

قم، سمنان و اصفهان: کاهش ۴ تا ۶ درجه در شنبه و ماندگاری هوای سرد تا یکشنبه.