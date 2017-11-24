اردوگاه پناهجویان جزیره مانوس تخلیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، دولت استرالیا اعلام کرد پناهجویانی که اردوگاه تعطیل شده این کشور در جزیره مانوس را ترک نمیکردند، در پی عملیات پلیس «پاپوآ گینه نو» به مکان دیگری منتقل شدهاند.
گزارشها حکایت از آن دارد که حدود ۳۰۰ نفر باقی مانده با اتوبوس از اردوگاه منتقل شدهاند.
روز گذشته خبرهایی درباره حمله پلیس پاپوآ گینهنو به اردوگاه پناهجویان در جزیره مانوس منتشر شده بود.
تعدادی از پناهجویان میگویند که پلیس با باتوم آنها را کتک زده است. ویدئوهایی که در رسانههای اجتماعی منتشر شده نشان میدهد که ماموران پلیس مجهز به باتوم بودهاند.
این در حالی است که پلیس پاپوآ گینه نو میگوید دست به خشونت نزده است. دولت استرالیا تاکید کرده که در این عملیات نقشی ندارد.
اردوگاه جزیره مانوس، واقع در پاپوآ گینه نو، یکی از مراکز تعیین شده توسط دولت استرالیا برای اعزام پناهجویان بود اما سال گذشته، دادگاه قانون اساسی گینه نو نگهداری افراد در این محل را مغایر قانون اساسی دانست و به دولت دستور داد این محل را تعطیل کند.
مهلت تعیین شده برای تخلیه اردوگاه روز ۳۱ اکتبر بود اما چند صد نفر از ساکنان اردوگاه از خروج از آن خودداری کردند. در ۳ هفته اخیر افراد باقی مانده در اردوگاه مانوس بدون لوله کشی آب و برق زندگی کردند.
پیتر داتون، وزیر مهاجرت استرالیا در واکنش به حضور پلیس در اردوگاه مانوس گفت دولت این کشور ۱۰ میلیون دلار برای احداث یک اردوگاه دیگر هزینه کرده و بهتر است پناهجویان به آنجا بروند.
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