اعلام زمان افتتاح یازدهمین دوسالانه کاریکاتور تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه آثار یازدهمین دوسالانه کاریکاتور تهران ساعت ۱۷ روز سه شنبه هفتم آذرماه در مرکز فرهنگی هنری صبا آغاز می شود.

نمایشگاه این دوسالانه در سه بخش کارتون موضوعی با موضوع ایمنی و امنیت، کارتون آزاد و کاریکاتور با موضوع افراد مشهور دنیا اعم از بازیگر، ورزشکار، سیاستمدار و ... با آثار کارتونیست های ایران و جهان در گالری های آیینه، خیال و خیال شرقی مرکز فرهنگی هنری صبا برگزار می شود.

یازدهمین دوسالانه کارتون تهران از سوی خانه کاریکاتور ایران به دبیری سید مسعود شجاعی طباطبایی با حمایت دفتر هنرهای تجسمی و با همکاری موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر برگزار می شود و علاقه مندان می توانند تا ۲۳ آذرماه از نمایشگاه آثار دوسالانه در مرکز فرهنگی هنری صبا دیدن کنند.