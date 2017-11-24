نابودی داعش نقشه تضعیف نظام اسلامی را خنثی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر شریفی پنجشنبه شب در نخستین یادواره شهدای غرب هرمزگان به اهداف تشکیل داعش در کشورهای اسلامی اشاره کرد و گفت: دشمنان اقدام به تشکیل داعش کردند تا بتوانند وحدت بین مسلمان را خدشه دار کنند و آنها را به جان یکدیگر بیندازند.

شریفی، داعش را جریانی خطرناک توصیف کرد و افزود: این جریان با هدف ضربه زدن به نظام اسلامی در سوریه و عراق شکل گرفت و ابتدا محتوایی اسلامی اما در باطن چهره ای صهیونیستی داشت که با بصیرت انقلابی این شجره خبیثه از بین رفت.

وی، تفکر بسیجی را پرچم دار مقابله با اهداف شوم دشمن دانست و تصریح کرد: بسیج در هشت سال دفاع مقدس توانست جانانه از این مرز و بوم دفاع کند و امروز این تفکر به کشورهای دیگر نیز صادر شده و در مقابل دشمنانشان می ایستند.

نماینده مردم شهرستان های بستک، پارسیان و بندر لنگه در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اقدامات سردار سلیمانی در نابودی داعش خاطرنشان کرد: سردار سلیمانی با راهنمایی های حکیمانه مقام معظم رهبری به همراه رزمندگان مقاومت از کشورهای ایران، پاکستان و افغانستان توانستند جبهه کفر ونفاق را در منطقه از بین ببرند و به جنایت های آنها خاتمه دهند.

شریفی با بیان اینکه وحدت امروز بین شیعه و اهل سنت، خاری در چشمان دشمن است، اظهار کرد: آنچه که این روزها دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامی را افسرده و ناراحت کرده، وحدت و همدلی بین شیعه و اهل سنت است که درصورت از بین رفتن این وحدت، دشمن را شاد خواهیم کرد.

وی در ادامه ضمن تبریک هفته بسیج، تصریح کرد: برگزاری این یادواره شهدا در هفته بسیج به نوعی تکریم و پاسداشت کسانی است که جان خود را برای عزتمندی ایران اسلامی گذاشتند تا ذره ای از خاک این سرزمین به دست نااهلان نیفتد.

نماینده مردم شهرستان های پارسیان، بستک و بندر لنگه در مجلس شورای اسلامی، خطاب به مسئولان و مدیران، عنوان کرد: شهدای این مرز و بوم جان خود را از دست دادند تا بی عدالتی، رانت و اختلاسی نباشد، پس همه مسئولان وظیفه دارند عزتمندانه به مردم خدمت کنند.

شریفی با انتقاد از برخی مدیران استانی گفت: یک مدیر کل استانی برای صدور یک مجوز در غرب هرمزگان، تقاضای ۲۵۰ سکه طلا را نموده است، آیا اینگونه رفتار، حرکت در مسیر شهداست؟