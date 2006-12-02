جامعه امروز ایران نیازمند اصول گرایی کارآمد است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد مرکزی اطلاع رسانی ائتلاف خدمتگزاران مستقل ایران اسلامی، دکتر محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمع ستاد امور روحانیون این ائتلاف با بیان این مطلب گفت : کشور ما به کسانی نیاز دارد که در اوج اصول گرایی کارآمد نیز باشند و به عبارت دیگر امروزه ما هم نماز شب خوان می خواهیم و هم نیاز به صف شکانی داریم که در خط مقدم مشکلات مردم را حل کنند.

وی شرایط حساس ایران را باعث هدفمند تر شدن انتخابات خواند و افزود : انقلاب ما به برکت خون شهدا و مجاهدت علما مراحل حساسی را پشت سر گذاشته است و علیرغم تمام کارشکنی های بیرونی نظیر استکبار جهانی و نیز فعالیت مغرضان و حسودان داخلی، به شرایط مهمی در منطقه و جهان دست یافته است و باید با حضور در صحنه های سیاسی کشور این موقعیت را تثبیت و آن را توسعه دهد.

دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام، ایران را خورشید درخشان کشورهای منطقه عنوان کرد و گفت : آفتاب انقلاب از پشت ابرهای منطقه بیرون آمده و با عبور از مرزها، ترس دشمنان را برانگیخته است.

رضایی با اشاره به شکل گیری انقلاب اسلامی در ایران تصریح کرد : شرایط منطقه خاورمیانه به گونه ای چیده شده است که ما می توانیم از نظر فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، دیپلماسی و حتی ایجاد امنیت منطقه ای در این ناحیه حرف اول را زده و خود را به آنان تحمیل کنیم و چنین اتفاقی برکتی است که به واسطه انقلاب اسلامی روی داده است.

وی مردم و مسئولان را موثر برای حرکت به سوی توسعه ملی دانست و گفت : این انقلاب با باز کردن دست وپای مردم ایران باعث ایجاد یک حرکت گسترده و روبه جلو شده و باعث می شود حتی تهدیدهای بیرونی شکل تازه ای به خود بگیرد.

محسن رضایی ادامه داد : تا دیروز دشمنان انقلاب برای براندازی نظام جمهوری اسلامی تلاش می کردند و امروز اهداف خود را به محدود کردن ایران به مرزهای خود جلوگیری از نفوذ ایران در کشورهای همسایه متمرکز کرده اند.

وی حفظ ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران و کارآمد شدن این ارکان را دو اصل اساسی در توسعه فرهنگ و نظام جمهوری اسلامی ایران دانست و تاکید کرد : طبق بیانات مقام معظم رهبری باید کارآمدی و سرعت در رسیدن به قله های سیاسی، علمی، فرهنگی و اجتماعی به مهمترین اهداف این نظام و مسئولین تبدیل شود.

رضایی مجلس خبرگان را بزرگترین حامی رهبری و نظام جمهوری اسلامی ایران خواند و ادامه داد : امام راحل(ره) مجلس خبرگان را پشتوانه و تقویت رهبری می دانست که مثل یک حفاظ آهنی اجازه ورود هر کسی به حریم رهبری را نداده و مستقیما پایه های نظام را محکم می کنند.

وی با اشاره به فعالیت های مجلس خبرگان در سالهای اخیر افزود : خبرگان باید پشتوانه رهبری باشد و با استفاده از فعالیتهای تبلیغاتی، پژوهشی و سایر راهکارهای مناسب چگونگی معرفی رهبری و تثبیت جایگاه ولایت فقیه و رهبری در جامعه را بررسی و به نمایش بگذارند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود خبرگان کارآمد، وفادار، آگاه ، اصیل، فقیه و آشنا با مسائل روز را مهمترین ابزار و ترویج فرهنگ اسلامی در ایران خواند و یادآوری کرد : خبرگان باید از دو فضای لیبرالیستی و روشنفکری زدگی و تحجر فاصله گرفته و از مسیر انقلابی امام راحل خارج نشود.

همچنین وی ابراز امیدواری کرد ملت ایران همچون سالهای گذشته با حضور پرشور خود در هر سه انتخابات 24 آذر طراوت و شادابی خاصی ببخشند.