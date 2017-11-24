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۳ آذر ۱۳۹۶، ۱۱:۵۸

شهردار منطقه یک تهران خبر داد؛

استقرار تجهیزات برف روبی در نقاط برف گیر شمال تهران

استقرار تجهیزات برف روبی در نقاط برف گیر شمال تهران

شمیرانات- شهردار منطقه یک تهران از آمادگی نیروهای برف روب شمال تهران و استقرار تجهیزات برف روبی در نقاط برف گیر این منطقه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله تاجیک اسماعیلی، در جلسه شورای اداری این منطقه که با حضور معاونان، شهرداران نواحی ده گانه و مدیران برگزار شد با بیان این مطلب، اظهار داشت: ستاد برف روبی شهرداری منطقه یک تهران از ۱۵ آبان ماه آماده فعالیت شده و همه نیروها و تجهیزات برف روبی به صورت آماده باش، در نقاط برف گیر و حساس مستقر می شوند.

وی افزود: با توجه به اینکه مدت بارش برف به طور میانگین بین ۷ تا ۱۲ روز متفاوت است ، حد اکثر ۱۵ روز شرایط برفی وجود دارد که باید نیروها و تجهیزات از آمادگی کامل برخوردار باشند.

تاجیک اسماعیلی بیان داشت: به هنگام بارش برف علاوه بر نیروهای برف روب می توان از نیروهای فضای سبز که در فصل زمستان مسئولیت خاصی ندارند و نیروهای سایر معاونت ها از جمله فنی و عمرانی، ترافیک و حتی امکانات پیمانکاران استفاده کرد.

وی با تاکید بر مشارکت شورایاران در نگهداشت شهر گفت: بحث برف روبی بحث اجتماعی است و شورایاران به عنوان بازوان اجرایی شهرداری می توانند در نگهداشت شهر، سامان دهی محلات و خدمات رسانی به شهروندان به هنگام بارش برف مشارکت داشته باشند.

شهردار منطقه یک تهران با اشاره به سامان دهی ساختار شهرداری و تعداد پیمانکاران گفت: پیمانکاران متعددی در منطقه مشغول به کار هستند که اگر تجمیع شوند هم برای سازمان شهرداری و هم بخش خصوصی بهتر خواهد شد.

وی کاهش هزینه ها و صرفه جویی در بودجه را از برنامه های اصلی شهرداری دانست و اظهار داشت: هزینه های بالای خدمات شهری، فنی و عمرانی به صورت یک روال شده است در صورتی که باید مکانیزم ها و روش ها در شهرداری تغییر پیدا کند و به سمت صرفه جویی و کاهش هزینه ها پیش برویم.

کد مطلب 4153363

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