لزوم ارتباط تنگاتنگ دفاتر نوسازی و شهرداری

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا نژاد بهرام به همراه شهردار منطقه ۱۰ و مسئولان دفاتر نوسازی منطقه ۱۰ بازدیدی میدانی از سطح منطقه ۱۰ داشتند. نژاد بهرام در جریان بازدید از سطح منطقه اظهار داشت: منطقه ۱۰ از سرمایه های شهر تهران است که از گذشته دور از زیر ساخت های شهر تهران به شمار می رفته که منجر به ایجاد ظرفیت های دیرین شهر تهران نیز شده است.

وی ادامه داد : منطقه ۱۰ به دلیل فشردگی جمعیت و زنده بودن محلات از خاص ترین مناطق شهر تهران است که البته مشکلات زیادی دارد.



وی در تشریح این مشکلات افزود: حجم عظیم فرسودگی بافت های موجود، تراکم جمعیتی بالا، سرانه فضای سبز زیر یک متر و از همه مهمتر ادامه بزرگراه یادگار امام و خروج آن از ضلع غربی منطقه که برای این منظور از میان بافت های فرسوده عبور کرده وموجبات دندانه دار شدن منطقه را فراهم آورده از جمله مشکلات عدیده ی این منطقه است.



نژاد بهرام تصریح کرد: دندانه دار شدن بافت مسکونی سبب بروز فضاهای بی دفاع شهری شده که این امر ادامه سکونت شهروندان در این منطقه را با مشکل مواجه کرده است. عدم تعیین تکلیف تملک واحد های مسکونی به سبب محدودیت منابع مالی خود نیز مشکلی بر مشکلات موجود افزوده است.



نژاد بهرام اظهار داشت: مجموعه اینها منجر به این شده که منطقه ۱۰ با توجه به این همه سرزندگی حیات انسانی که دارد فشار کالبدی آن به حدی زیاد شده که روح منطقه را تحت تاثیر خود قرار داده است.



وی افزود: لذا گام های جدی برای آرام ساختن روح کالبدی منطقه مورد نیاز است و پیشنهاد من این است که در کوتاه مدت با فاز بندی، بخشی از پیاده راه ها مناسب سازی شود تا امکان عبور و مرو در آن وجود داشته باشد.



نژاد بهرام همچنین تاکید کرد: می توان با استقبال از برنامه های نوین شرایطی به وجود آورد تا فضاهای بی دفاع شهری به نوعی تبدیل به فرصت و ایجاد فضایی در راستای تامین سرانه های ۷ گانه خدماتی شود که خوشبختانه در بخشی از منطقه ۱۰ این مهم صورت گرفته است. تجمیع، ارتقا نظارتی و اجتماعی، افزایش ایمنی و بر طرف کردن نیاز ها می تواند تهدید ها را تبدیل به فرصت کند.



نژاد بهرام در ادامه با اشاره به لزوم ارتباط تنگاتنگ میان دفاتر نوسازی و شهرداری های مناطق گفت: همگامی دفاتر با شهرداری نیازمند حرکت بیشتری است، دفاتر رویکرد بسیار مناسبی دارند و به نوعی کف خواسته ی مردم هستند. دفاتر میانجی حاکمیت و مردم هستند و رابط بین شهروندان و منابع تصمیم گیری هستند. رویکرد آنها به سمت بهبود شرایط زیستی با تاکید بر بهسازی محلی یکی از بهترین رویکرد هااست که قابل تامل بوده و باید مورد توجه قرار گیرد.

