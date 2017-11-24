رایزنی با اسد در خصوص مسئله کردهای سوریه را بعید نمی دانم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرد که رایزنی با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در خصوص مسئله کردهای این کشور را بعید نمی داند.

وی با بیان این مطلب افزود: به طور کلی درب های سیاست همیشه باز است.