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۳ آذر ۱۳۹۶، ۱۱:۵۷

رجب طیب اردوغان:

رایزنی با اسد در خصوص مسئله کردهای سوریه را بعید نمی دانم

رایزنی با اسد در خصوص مسئله کردهای سوریه را بعید نمی دانم

رئیس جمهوری ترکیه از احتمال رایزنی با همتای سوری خود در رابطه با موضوع کردهای سوریه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرد که رایزنی با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در خصوص مسئله کردهای این کشور را بعید نمی داند.

وی با بیان این مطلب افزود: به طور کلی درب های سیاست همیشه باز است.

کد مطلب 4153365

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    نظرات

    • سیدی مطلق GB ۱۴:۵۵ - ۱۳۹۶/۰۹/۰۳
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      پاسخ
      با سلام بسیار خوب است دولت ایران کمک کند /

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