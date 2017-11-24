آثار و برکات بسیج به طور کامل مشخص شد/ افزایش معنویت اولویت است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله اسدالله ایمانی در خطبه های نماز جمعه امروز شیراز تاکید کرد: آنچه امام(ره) در حدود ۴۰ سال قبل دستور راه اندازی بسیج مستضعفین را صادر کردند امروز آثار و برکات آن در جامعه مشخص است.

وی ادامه داد: آنچه امام(ره) پیش بینی کرده بودند به دست رهبری و سردار سلیمانی در جهان اجرایی شد و این برکات بسیج، رهبری و وجود سربازان دلیر و فداکار در کنار رهبر است.

امام جمعه شیراز تصریح کرد: توطئه آمریکا، اتحادیه اروپا و عرب برباد رفت و بزرگترین پیروزی روی داد.

آیت الله ایمانی یادآور شد: همه جوانان باید این نامه سردار سلیمانی را با دقت چندین بار بخوانند و به مطالب آن دقت و به پاسخ رهبری هم توجه کنند و آماده شوند که توطئه های دیگر در راه است.

وی افزود: دشمن با این شکست فرار نکرده بلکه اینها با اسلام جنگ دارند و باید این غده سرطانی اسرائیل توسط بسیج برداشته شود.

نماینده ولی فقیه در فارس تصریح کرد: توسعه کمی و کیفی بسیج باید مد نظر باشد و سطح معنویت بالا برود و حلقه صالحین پربارتر شود و روحانیت باید برای آن وقت بگذارد.

آیت الله ایمانی ادامه داد: اساس کار ایمان و معنویت است که بسیج باید در کنار آموزش های نظامی موضوع معنویت را مد نظر قرار دهند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به زمین لرزه کرمانشاه، گفت: امروز با گذشت مدتی از این حادثه، نیازهای منطقه دیده می شود در این سرما و کمبودهای بهداشتی باید مد نظر باشد.

امام جمعه شیراز تاکید کرد: چادر جوابگوی باران و برف نیست و باید کانکس در اختیار آنها قرار گیرد، مردم واقعا همدل و متحد بودند و بدون قومیت و بازی سیاسی حرکت کردند.

آیت الله ایمانی یادآور شد: خیلی از افراد کار کردن و گمنام هستند و نباید این وحدت شکسته شود و امروز احتیاج به کمک های ریشه ای دارند.

نماینده ولی فقیه در استان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: داعش شکست نظامی خود و نابود شد ولی آنچه که مهم است تشکیلات فکری است یعنی اگر علمای دنیای اسلام در تربیت جوانان مسلمان دقت نکنند و به شکل صحیح پرورش ندهند تکرار این گروه امکان پذیر است و در این راستا رهبری اولین حرکت را مبارزه فکری با داعش بود که علمای جهان اسلام جمع شدند و بیانیه صادر کردند.

وی افزود: مابقی بر عهده نخبگان جامعه از جمله معلمین و علمای بلاد است که جوانان طعمه داعش نشوند.

امام جمعه شیراز گفت: پیکر پاک شهدای گمنام به میهن باز گشته و امروز میزبان آنها هستیم.