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۳ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۱۲

سرمربی تیم ملی کبدی مردان تایلند:

خوشحالیم مقابل تیم قدرتمند ایران بازی کردیم

خوشحالیم مقابل تیم قدرتمند ایران بازی کردیم

گرگان- سرمربی تیم ملی کبدی مردان تایلند گفت: خوشحالیم مقابل تیم قدرتمند ایران بازی و تجربه کسب کردیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سومپراچ فون چو صبح جمعه پس از شکست مقابل ایران مسابقات کبدی مردان قهرمانی آسیا در جمع خبرنگاران گفت: رویارویی با ایران برای هر تیمی تجربه به دنبال دارد زیرا ایران از قدرت‌های کبدی آسیا و جهان است.

وی افزود: ما تیم بسیار جوانی داریم و تمام سعی‌مان این است که بهترین نتیجه ممکن را به دست آوریم.

فون چو در خصوص دیدار بعدی تایلند مقابل کره جنوبی گفت: هدف ما پیروزی مقابل کره جنوبی است تا برای صعود به نیمه نهایی شانس داشته باشیم.

وی به میزبانی گرگان از مسابقات کبدی قهرمانی آسیا اشاره و خاطرنشان کرد: خوشبختانه تا الان مشکل خاصی نداشتیم و رقابت‌ها هم در سطح بسیار بالایی برگزار می‌شود.

لازم به ذکر است، تیم های های کبدی مردان هند، عراق، پاکستان، ژاپن و افغانستان در گروه یک و تیم های ایران، کره جنوبی، تایلند، ترکمنستان و سری‌لانکا در گروه دو مسابقات قرار دارند.

دهمین دوره مسابقات کبدی مردان قهرمانی آسیا و پنجمین دوره مسابقات کبدی زنان قهرمانی آسیا از سوم تا پنجم آذرماه به میزبانی گرگان در سالن امام خمینی (ره) این شهرستان در حال برگزاری است.

کد مطلب 4153375

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