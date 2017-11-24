به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌ الله عباسعلی سلیمانی در خطبه های نماز جمعه این هفته زاهدان که در مصلای قدس برگزار شد، با اشاره به در پیش بودن روز ۸ ربیع الاول اظهار داشت: دوران امامت حضرت امام حسن عسکری (ع) و حضرت مهدی (عج) با فراز و نشیب های فراوانی همراه بود.

وی افزود: بر طبق آموزه های اسلام از زمان غیبت تا زمان ظهور تکلیف همه مسلمانان روشن است و اطاعت از امام عصر (عج) عین اطاعت از پیغمبر گرامی اسلام (ص) و ائمه معصومین( ع) است و همه کسانی که به خدای یگانه ایمان داشته باشند همواره بر این راه استوار هستند.

وی با اشاره به پیش بینی دوران غیبت ادامه داد: پیامبر اکرم (ص) سال ها قبل به امت خود فرمودند که در دوران غیبت کسی خواهد آمد که راه امت من است و او کسی نیست جز مهدی موعود (عج) و پس از یک دوره غیبت طولانی ظهور می کند تا عدل و داد در تمام دنیا گسترش پیدا کند.

امام جمعه زاهدان با اشاره به اینکه انتظار فرج از وظایف مهم مسلمانان است، گفت: ما پیروان آن حضرت وظیفه داریم تا رسالت آن امام همام را در دوران غیبت به نسل های آینده به خوبی آموزش بدهیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به هفته بسیج بیان داشت: امام خمینی (ره) از همان روزهای ابتدایی انقلاب برای تشکیل یک نهاد مردمی دغدغه بسیاری داشت تا بالاخره با تشکیل یک ارگان مهم و مردمی به نام بسیج به هدف خود رسید.

وی خاطر نشان کرد: خوشبختانه بسیج امروز آنقدر رشد کرده که علاوه بر خدمات بی نظیری که در جامعه دارد با نیروهای مخلص خود چشم طمع دشمنان به این مرزو بوم را نیز کور کرده است.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان تصریح کرد: ۶ سال پیش با پشتیبانی دولت‌های غربی و استکبار جهانی فتنه ای به نام داعش در برخی از کشورهای اسلامی به وجود آمد که متاسفانه تبعات تلخی را نیز به دنبال داشت.

وی با اشاره به اینکه هدف داعش تخریب چهره رحمانی اسلام بود، افزود: ایجاد درگیری بین مسلمانان و کشته شدن هزاران نفر از مردم بیگناه تنها بخش کوچکی از جنایات این تروریست ها بود که متاسفانه به نام اسلام صورت می گرفت.

وی ادامه داد: طی این سال ها شهرهای بسیاری نابود شد و زیر ساخت های مهم چند کشور اسلامی به کلی از بین رفت اما تعدادی از جوانان مسلمان با اعتقاد راسخ خود بار دیگر نشان دادند که ظلم هیچ گاه ماندنی نیست.

آیت‌ الله سلیمانی با تبریک پیروزی جبهه مقاومت در نبرد با داعش گفت: خوشبختانه در هفته گذشته با مجاهدت و رشادت‌های جوانان بسیجی، نیروهای سوری، عراقی، افغانستانی و پاکستانی و با فرماندهی سردار سرافراز و رشید اسلام، سردار حاج قاسم سلیمانی فتنه داعش خنثی شد و این غده سرطانی برای همیشه به زباله‌دان تاریخ سپرده شد.

وی با اشاره به اینکه این غده سرطانی با حمایت وهابیت رشد کرده بود، خاطر نشان کرد: البته دشمنی استکبار جهانی و همپیمانانش همچنان ادامه دارد و به فرموده رهبر معظم انقلاب باید همچنان مراقب باشیم تا نقشه شوم دیگری را برای مسلمانان اجرایی نکنند.