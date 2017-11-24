حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان مرکز کرج ویژه خواهران افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان، حجتالاسلام روح الله حریزاوی مدیر حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان در مراسم افتتاح مرکز حوزه مذکور گفت: منظور از جهاد علمی و فرهنگی ارائه رشته دانشگاهی به دین و تأیید گرفتن از دین برای آن و فرهنگسازی در این امور بسیار جدی است و کادر سازی برای انقلاب به معنای تربیت عناصر جهادی وفرهنگی بسیار جدی است.
وی در تبیین نظام آموزشی جدید حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان گفت: کلاسهای ترم جدید یک دوره یک ساله با ۴ عنوان درسی است که می توان از موضوعات آن به اندیشه اسلامی(از توحید تا تمدن اسلامی)، نظام اندیشه معارض جریان غربگرا و غرب زده شرق و غرب شناسی، نفاق جدید (جریان شناسی سکولار درون دینی برون دینی) و جهاد اکبر(اخلاق و سلوک اجتماعی بر اساس مدل فکری علامه طباطبایی و امام خمینی) اشاره کرد.
وی افزود: همچنین رسالت الهی موضوع دیگری است که دراین دوره در حال برگزاری است که شامل، رسالت انبیا و رسالت شهدا، رسالت دانشجوی اسلامی تمدن اسلامی در عرصههای مختلف می شود.
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