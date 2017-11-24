علاقمندی پاکستان به استفاده از تجربیات ایران در حوزه سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن اسدی لاری درخصوص جزییات سفر وزیربهداشت پاکستان به ایران گفت: یکی از اهداف سفر وزیربهداشت پاکستان به ایران پیگیری توافقات قبلی است که این توافقات در دیدارهای گذشته دو وزیر در کشور پاکستان، ژنو و در حاشیه دیدارهای منطقه ای، شکل گرفته است.

وی افزود: خانم أفضل ترار به نظام سلامت ایران، در زمینه ارائه مراقبت های اولیه سلامت، کنترل بیماری های واگیر و غیرواگیر و اهداف توسعه پایدار به ویژه در مقوله بیمه سلامت و طرح تحول سلامت علاقه داشته و در این سفر درصدد است تا از تجربیات ایران در این موارد استفاده کند، چراکه زمینه پوشش همگانی سلامت یک تکلیف برای تمام کشورها تا سال ٢٠٣٠ تعیین شده است.

قائم مقام وزیربهداشت در امور بین الملل خاطرنشان کرد: یکی دیگر از برنامه های سفر وزیر بهداشت پاکستان، موضوع استفاده از تجربیات ایران در حوزه نظام آموزش پزشکی است که در سفری که به اصفهان خواهند داشت، در این مورد نیز به تفصیل با این نظام آشنا می شود.

وی ادامه داد: همکاری دو کشور در زمینه موضوعات دارویی در دستور کار است، به خصوص جلوگیری از قاچاق دارو و به ویژه داروهای تقلبی که در پاکستان ساخته می شود و به کشورهای مجاور صادر می شود یکی از مباحثی است که مورد تاکید ایران بوده است.

اسدی لاری تصریح کرد: هماهنگی مرزی برای کنترل بیماری های واگیر برای دو کشور مهم است به ویژه برای ایران که از ورود بیماری های مسری و بیماری های مشترک انسان و دام به ایران پیشگیری به عمل آید.

وی بیان کرد: دکتر هاشمی از تلاش های نظام سلامت پاکستان در جهت کنترل فلج أطفال حمایت مستمر داشته و خوشبختانه کشور پاکستان در ماه های اخیر به موفقیت های خوبی در زمینه ریشه کنی فلج أطفال دست پیدا کرده و تا مدتی دیگر به این هدف بزرگ خواهد رسید.

اسدی لاری با بیان اینکه بحث پزشک خانواده یکی از مباحث مورد علاقه وزیر بهداشت پاکستان است، اظهارداشت: در جریان این دیدار سعی خواهد شد، برنامه عمل تفاهم نامه جامع بهداشتی درمانی در حضور دو وزیر ایران و پاکستان به امضا برسد.

وی گفت: یکی از مسائلی که همواره در دیدار دو وزیر مورد بحث بوده است، موضوع همکاری در سازمان های جهانی به خصوص سازمان بهداشت جهانی و سازمان های مرتبط با سلامت در جهان است.

قائم مقام وزیربهداشت در امور بین الملل گفت: انتخاب مدل منطقه ای یکی از نکاتی است که باید حتما مورد نظر قرار بگیرد و البته این موضوع همیشه بین کشورهای دوست مدنظر بوده است، به خصوص بعداز فوت دکتر فکری رییس دفتر منطقه ای سازمان جهانی بهداشت، این نیاز بیشتر حس می شود.

اسدی لاری با بیان اینکه یک گروه بزرگ از همکاران وزارت بهداشت پاکستان و وزارت های ایالتی پاکستان، با کمک سازمان بهداشت جهانی خانم أفضل ترار را همراهی می کنند، افزود: این گروه قصد دارد از تجربیات ایران در زمینه های متفاوت از جمله نظام سلامت روستایی و شهری و بحث پزشک خانواده و بیمه بهره ببرد.

وی توضیح داد: این گروه مدت یک هفته در تهران، اصفهان و شیراز خواهند ماند و در این مدت از تجربیات ایران در مواردی که ذکر شد، استفاده می کنند و باید گفت، حضور این تعداد از مدیران ارشد پاکستانی در حوزه سلامت در ایران بی سابقه بوده است.