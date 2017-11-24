تفکر بسیجی مثلث شوم دشمنان را شکست می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قاسمی در خطبه های نماز جمعه ساری با تاکید براینکه تفکر بسیجی استکبار و مثلث شوم آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان را شکست می دهد اظهار داشت: تشکیل بسیج از رویش ها و اندیشه های حضرت امام راحل و انقلاب اسلامی است.

وی با بیان اینکه امروز تفکر و تشکل مردمسالاری بسیج را همه درک می کنند افزود: امروز کسی نمی تواند تفکر بسیجی را منکر شود و امروز تفکر بسیجی کشورهای منطقه را از داعش در امان نگه داشته است.

وی همچنین با گرامیداشت دهه وقف با اظهار اینکه سنت حسنه وقف فراموش شده است گفت: فرهنگ وقف در مسئله ازدواج جوانان کم است درحالی که این سنت الهی نباید فراموش شود.

امام جمعه موقت ساری، خواستار تبیین و ترویج فرهنگ وقف در مسائل روز و نیازهای جامعه شد.

حجت الاسلام قاسمی، با اظهار اینکه ولیعهد عربستان نپخته و خام است تاکید کرد که با ایران و دم شیر بازی نکنید زیرا دنیا نتوانسته ایران را به زانو دراورد.

وی افزود: جنایت آنها کم نیست و اتحادیه عرب بجای محکوم کرن جنایات، ایران را محکوم می کند و به آنها می گوییم که با دم شیر بازی نکنید.

وی همچنین با اظهار تاسف از حادثه تلخ زلزله غرب کشور و کرمانشاه یادآور شد: باید با کمکهای مردمی آلام مردمان این منطقه را تسکیل دهیم و سپاه نیز متعهد شد ۵۰۰ مسکن را بازسازی کند.