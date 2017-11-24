وزش باد شدید همراه با گردوخاک در سیستان و بلوچستان

علی ملاشاهی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس آخرین نقشه های همدیدی و آینده نگری هواشناسی در حال حاضر آسمان استان سیستان و بلوچستان صاف تا قسمتی ابری است.

وی با اشاره به اینکه طی بعد از ظهر در نیمه شمالی استان احتمال افزایش ابر وجود دارد، افزود: امروز در نوار غربی و همچنین نواحی مرکزی استان سیستان و بلوچستان وزش باد نسبتا شدید منجر به خیزش گرد و خاک می شود.

کارشناس هواشناسی سیستان و بلوچستان خاطر نشان کرد: اما در روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده همراه با افزایش شدت وزش بادهای شمالی با توجه به حرکت هوای سرد از عرض های شمالی شاهد کاهش دما در نیمه شمالی استان خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه از بعد از ظهر شنبه دریای عمان به علت وزش بادهای جنوب غربی نسبتا مواج است، تصریح کرد: در ۲۴ ساعت گذشته سراوان با حداقل دمای ۶ درجه و راسک و دلگان با حداکثر دمای ۲۸ درجه سانتی گراد بالای صفر به ترتیب سردترین و گرمترین شهرهای استان بودند.