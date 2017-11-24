به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمدمهدی حسینی همدانی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهرستان کرج بابیان اینکه توجه به قیامت تقوای ما را بیشتر خواهد کرد، اظهار کرد: مولا علی (ع) در خطبه‌ای می‌فرمایند؛ از مرگ کمتر غفلت کنید، چگونه است که شما مرگ را فراموش می‌کنید درحالی‌که آن شمارا فراموش نمی‌کند؟

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز مهم‌ترین برکت انقلاب اسلامی را تلاش برای استقرار عدالت و مبارزه با ظلم و استکبار عنوان کرد و افزود: اگر این دو کار انجام شود زمینه ظهور فراهم خواهد شد. تک‌تک ما باید برای گسترش عدالت و مبارزه با ظلم تلاش کنیم.

خطیب جمعه کرج با اشاره به فرا رسیدن پنجم آذر گفت: گاهی شنیده می‌شود که جنگ تمام شده نیازی به بسیج نیست، گاهی برای بسیج بدل‌سازی می‌کنند، آن‌هایی که با بسیج مخالفت می‌کنند باکار، تلاش، اخلاص، ایثار، مجاهدت، وظیفه‌شناسی، موقعیت‌شناسی و استکبارستیزی مخالفت می‌کنند. بسیج یعنی حضور جهادی در عرصه‌های مختلف و موردنیاز کشور آن‌هم از روی بصیرت و آگاهی که گاهی باید در همه عرصه‌ها باشد.

وی حضور بسیج را از نوعی جهادی برشمرد و ادامه داد: البته همیشه جهت حرکت بسیج در مبارزه با استکبار و مقابله با طاغوت است. اکثریت مردم در جریاناتی که اتفاق می‌افتد همین مسیر را طی می‌کنند؛ در زلزله اخیر ببینید که چگونه همه جمع شدند و یک حرکت جهادی داشتند. ریشه تمام پیروزی‌هایی که تاکنون داشته‌ایم همین موضوع بوده است.

خیالی خام است که عده‌ای گمان کنند بسیج در این کشور تعطیل می‌شود. بسیج یکی از مهم‌ترین وظایف خود را دفاع از نظام اسلامی می‌داند نماینده ولی‌فقیه در استان البرز تصریح کرد: خیالی خام است که عده‌ای گمان کنند بسیج در این کشور تعطیل می‌شود. بسیج یکی از مهم‌ترین وظایف خود را دفاع از نظام اسلامی می‌داند و در صف مقدم محکم ایستاده است. امروز از وظایف اصلی بسیج هدایت نسل جدید و بسط و گسترش اخلاق در جامعه است. شکل بسیج امروز مورد اقبال کشورهای بیدار شده جهان است و از آن الگوبرداری کرده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: در عراق و سوریه آن الگویی که توانست این کشورها را نجات دهد حشد الشعبی و نظایر آن بود. این فرهنگ یک جریان جاری است و تا قیامت هم ادامه خواهد داشت.

خطیب جمعه کرج با اشاره به مواضع رهبر معظم انقلاب اسلامی در هفته گذشته افزود: شش سال از بحرانی که در سوریه به راه افتاد می‌گذرد، پنج سال هم از مذاکراتی که نتیجه آن برجام شد می‌گذرد؛ این دو چقدر عبرت‌آموزند البته اگر چشم عبرت بینی باشد که تبعیت نکردن از رهبری و امام جامعه و اعتماد کردن به دشمن و باور غلط ثمره‌اش هیچ شد و پیروی کردن از امام امت و مقاومت شرافتمندانه و عزتمندانه میوه‌اش اضمحلال، شکست، زبونی و نجات منطقه شد؛ این خیلی عبرت‌آموز است.

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز ادامه داد: در برجام تبعیت صورت نگرفت و نتیجه آن را دیدید. یک جریان شش سال تمام جنایت‌ها را کرد اما به‌وسیله مسلمانان از بین رفت. نتیجه هوشمندی فرمانده نیروی قدس سرکوب جریان تکفیری و پیروزی اسلام شد.

عربستان، اسراییل و آمریکا با خفتی که دیدند دیگر توان مقابله با جریان مقاومت را ندارند وی بابیان اینکه پرونده داعش در سوریه و عراق بسته شد اما منطقه خاورمیانه وارد مرحله جدیدی می‌شود، افزود: عربستان، اسراییل و آمریکا با خفتی که دیدند دیگر توان مقابله با جریان مقاومت را ندارند و هر چه توطئه کنند جز شکست چیزی به دست نمی‌آورند.

خطیب جمعه کرج با اشاره به درخواست وزیر جنگ رژیم صهیونیستی برای اتحاد کشورهای عربی با آن‌ها برای مقابله با ایران به طرح این سوال پرداخت مگر اینها متحد نیستند؟ اگر دست اسراییل، آل سعود و آمریکا به سمت ایران دراز شود آن را از گردن قطع خواهیم کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز با اشاره به حضور رهبر معظم انقلاب در مناطق زلزله‌زده، افزود: سخنان آرامش‌بخش ایشان تسکین و مرهمی خواهد شد بر زخم‌های آسیب دیدگان.

وی در بخش دیگری گفت: به شکل‌های مختلف بعضی از مطالب سند غیراخلاقی ۲۰۳۰ در برخی از مدارس آموزش داده می‌شود.