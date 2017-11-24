به گزارش خبرنگار مهر، وینفرد شفر در نشست خبری پیش از دیدار روز شنبه استقلال برابر گسترش در هفته سیزدهم لیگ برتر که بعدازظهر امروز در سالن کنفرانس خبری سازمان لیگ برگزار شد ابتدا به نکته ای خارج از فوتبال اشاره کرد و گفت: امروز که داشتم با ماشینم از محل اقامتم می آمدم هوای زیبای تهران را دیدم که لذتبخش بود.تهران شهر بسیار زیبایی است.

سرمربی استقلال درباره تساوی بدون گل این تیم مقابل سیاه جامگان مشهد گفت: مهاجمان تیم باید بدانند که هر موقعیتی را باید به بهترین شکل تبدیل به گل کنند.

وی افزود: تمرینات زیادی را برای گلزنی انجام دادیم. بخصوص سجاد شهباززاده که اگر می توانست در همین بازی از موقعیتش استفاده کند بسیاری از فشارها از روی دوش او برداشته می شد.

شفر درباره تاکتیک های استقلال در بازی با سیاه جامگان که به تساوی انجامید اظهار داشت: کارهای ترکیبی خیلی خوبی را در تمرینات انجام دادیم و دیدید که چقدر خوب شده ایم اما می بینیم که نمی توانیم همچنان خوب گلزنی کنیم. روز گذشته یکی از ملی پوشان تیم پیش من آمد و گفت در دو ماه گذشته، شانس گلزنی کمی داشتیم اما در همین بازی با سیاه جامگان، چند موقعیت مسلم داشتیم اما باز هم گل نزدیم. پس باید بهتر شویم.

وی درباره داوری بازی قبلی آبی پوشان پایتخت هم صحبت کرد و گفت: گلی را زدیم که داور به اشتباه اعلام آفساید کرد. خوشحالم که داور نشدم. چون اشتباهات ۳۰ سانتی متری هم خطرناک است و در همین بازی خوشحالم که چشمی و مهدی قائدی سالم ماندند. خطای بسیار بدی روی پای چشمی انجام شد که می توانست او را از جام جهانی دور کند. اما خوشحالم که حالا هر دو بازیکنم را که خطای خطرناکی روی آنها شد در اختیار دارم. من نمی خواهم صحبت های بدی درباره داوری داشته باشم. اما امیدوارم داورها به فکر سلامتی بازیکنان باشند و برای آنها آرزوی موفقیت می کنم.

سرمربی استقلال تهران درباره بازی با گسترش فولاد تبریز گفت: فردا از داشتن هوادارانمان محروم هستیم. از مدیر باشگاه خواستیم تا طرح ویژه ای را به فدراسیون بدهد. ما خواستیم تا هواداران بیایند اما پولی بابت حضور آنها نگیریم. می‌خواهیم آنها بیایند و پول حاصل از حضورشان را به نفع زلزله زدگان کرمانشاه اختصاص دهیم.

شفر در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر وضعیت مجتبی جباری که آیا به استقلال باز خواهد گشت یا با جدایی اش در نیم فصل موافقت می کند اظهار داشت: نمی توانم در حال حاضر درباره این موضوع صحبت کنم.تا به امروز آقای جباری را ندیدم. به من گفتند او مصدوم شده است و نمی توانم الان به شما بگویم تصمیمم چه خواهد بود. با او یا پزشک باشگاه باید در این باره اظهار نظر کند. به هر حال من می خواهم بعد از این بازی به احتمال فراوان با جباری جلسه ای را برگزار کنم و شرایط روحی و فیزیکی اش را بررسی کنم. پس از آن می توانم درباره این موضوع اظهار نظر کنم. من زمانی خوشحال می شوم که شما خبرنگاران خوشحال باشید!

وی درباره ضعف مهاجمان استقلال که در اویل حضورش عنوان داشت نمی توانند مثل منشا در پرسپولیس برای گلزنی بجنگند تصریح کرد: می خواهم بگویم سجاد شهباززاده در همین بازی اخیر با سیاه جامگان مشهد نشان داد توانایی های بسار زیادی در قراردادن خودش در موقعیت گلزنی دارد. او سه بار توانست برای خودش خلق موقعیت کند. ابته که باید موقعیت هایش را هم تبدیل به گل کند.

سرمربی استقلال درباره احتمال جذب مهاجم در نیم فصل تصریح کرد: اوایل که به ایران آمدم و بازی های استقلال را آنالیز می کردم متوجه شدم شهباززاده در موقعیت گلزنی هم قرار نمی گیرد اما حالا او می تواند در یک بازی چندین شانس گلزنی برای خودش ایجاد کند. او در اردوی کیش هم نشان داد چه بازیکن خوبی است. قطعا مشکلاتی در گلزنی داریم و آن را نمی توانم کتمان کنم. طبیعی است به فکر جذب مهاجم باشیم. اما من فکر می کنم شهباززاده می تواند با یکی دو گل از زیر فشارهای روانی خارج شود و به شرایط ایده ال بازگردد.

شفر درباره ضعف مهاجمان تیمش تصریح کرد: من باز هم می خواهم بگویم مقدار موقعیتی که ایجاد می کنیم بسیار زیاد است اما باید انها را هم تبدیل به گل کنیم. مهاجمان بزرگی در دنیا شبیه به گرد مولر هستند. او هم نمی توانست گلزنی کند. اما در همان برهه زمانی بالاخره به گل رسید و باعث شد از آن بحران خارج شود. مهاجمان تیم هم استرس گلزنی دارند و می توانند با زدن یک گل به شرایط طبیعی بازگردند.

شفر درباره اینکه در نیم فصل رقابت های لیگ برتر کدام پست ها را تقویت خواهد کرد گفت: طبیعی است برای خودم ایده هایی داشته باشم اما دباره اسم و ملیت آنها می توانم اظهار نظر کنم. اگر این موضع را بفهمم به شماها پیام کوتاه خواهم داد تا در جریان قرار بگیرید.

سرمربی استقلال درباره اینکه آیا بهتر نیست مهدی قائدی را با توجه به نحوه بازی کردن و هوادارانی که دارد بیشتر به میدان بفرستد، اظهار داشت: فوتبالی که ما می خواهیم بازی کنیم همچون تنیس نیست. اینگه گلرمان بخواهد بازی بلند انجام دهد و بازیکنان تنها توپ را نظاره کنند و سپس بتوانیم با شلوغ کاری به گل برسیم جزو اهداف ما نیست. من نمی خواهم تیمم با این روش به گل برسد. می خواهیم فوتبال زیبا بازی کنیم. شاید مهدی قائدی ده ها هزار هوادار داشته باشد. علی دایی و بقیه مربیان و بازیکنان هم همینطور هستند اما برایم مهم نیست هر کسی چه مقدار هوادار دارد که از او استفاده کنم.

وی افزود: من با محبوبیت آنها ترکیب را تعیین نمی کنم. بلکه می خواهم هر بار بازیکنی را به زمین می آورم باعث شود هوادار خوشحال شود. می خواهم مهمت شول را مثال بزنم. او را در اوایلی که آمده بود ۱۰ الی ۱۵ دقیقه به زمین فرستادم. پس از آن بود که رفته رفته توانست خودش را وفق دهد و به بازی در ترکیب اصلی هم نزدیک شود.

شفر در پایان اظهار داشت: می دانم خیلی زود می توانیم به جایگاه اصلی استقلال در فوتبال ایران برسیم. هواداران باید از سبک بازی ای که استقلال انجام می دهد خوشحال باشند. من فکر می کنم در همین بازی اخیر وقتی 7 الی 8 موقعیت را زمانی به دست آوردیم که فوتبال هدفمند انجام دادیم نشان می دهد هدفمان چیست. اتفاقا در همین بازی با سیاه جامگان زمانی نتوانستیم موقعیت هایمان کم شد که تصمیم گرفتیم در 10 دققه پایانی رو به توپ های بلند بیاوریم. مردم ایران باید از سبک بازی استقلال خوشحال باشند.