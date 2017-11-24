  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۳ آذر ۱۳۹۶، ۱۳:۵۰

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی خراسان شمالی:

۲ مأمور یگان حفاظت منابع طبیعی خراسان شمالی مجروح شدند

۲ مأمور یگان حفاظت منابع طبیعی خراسان شمالی مجروح شدند

بجنورد- فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی از مجروح شدن دو نفر از مأموران منابع طبیعی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ موسی‌الرضا حیاتی درباره علت این درگیری اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت در حین مأموریت و گشت زنی در منطقه قرق حصارچه از توابع شهرستان رازوجرگلان با چند نفر عشایر که دام‌های خود را برای چرا رها کرده بودند، روبرو شدند.

حیاتی افزود: با مشاهده این صحنه در منطقه قرق شده مأموران به عشایر تذکر می‌دهند اما عشایر درگیری ایجاد می‌کنند.

وی تصریح کرد: متأسفانه در این درگیری دو نفر از مأموران منابع طبیعی خراسان شمالی توسط عشایر مجروح شدند.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی بیان کرد: پس از اطلاع از این درگیری بلافاصله مأموران انتظامی در محل حاضر و با شناسایی دو نفر از عاملان اصلی درگیری با دستور مقام قضایی آنان را دستگیر می‌کنند.

حیاتی گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

وی اعلام کرد: خوشبختانه حال مأموران مساعد و از بیمارستان مرخص شدند.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی در ادامه گفت: طی چند روز گذشته سه اکیپ یگان حفاظت با تجهیزات کامل به‌منظور اطفا حریق جنگل گلستان اعزام شدند.

کد مطلب 4153462

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها