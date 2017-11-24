۲ مأمور یگان حفاظت منابع طبیعی خراسان شمالی مجروح شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ موسی‌الرضا حیاتی درباره علت این درگیری اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت در حین مأموریت و گشت زنی در منطقه قرق حصارچه از توابع شهرستان رازوجرگلان با چند نفر عشایر که دام‌های خود را برای چرا رها کرده بودند، روبرو شدند.

حیاتی افزود: با مشاهده این صحنه در منطقه قرق شده مأموران به عشایر تذکر می‌دهند اما عشایر درگیری ایجاد می‌کنند.

وی تصریح کرد: متأسفانه در این درگیری دو نفر از مأموران منابع طبیعی خراسان شمالی توسط عشایر مجروح شدند.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی بیان کرد: پس از اطلاع از این درگیری بلافاصله مأموران انتظامی در محل حاضر و با شناسایی دو نفر از عاملان اصلی درگیری با دستور مقام قضایی آنان را دستگیر می‌کنند.

حیاتی گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

وی اعلام کرد: خوشبختانه حال مأموران مساعد و از بیمارستان مرخص شدند.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی در ادامه گفت: طی چند روز گذشته سه اکیپ یگان حفاظت با تجهیزات کامل به‌منظور اطفا حریق جنگل گلستان اعزام شدند.