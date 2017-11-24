۱۸۰۰ موقوفه در شاهرود ثبت شد/ صدور سند برای ۱۶۳ رقبه

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سعید غیرتمند ظهر آدینه در پیش از خطبههای نماز جمعه شاهرود به میزبانی مصلی مدرسه قلعه این شهرستان بابیان اینکه وقف بهعنوان صدقه جاریه در بسیاری از آیات و احادیث مورد تأکید قرارگرفته است، ابراز داشت: یک هزار و ۷۹۰ موقوفه در شهرستان ثبتشده است که این موقوفات پنج هزار و ۱۲۳ رقبه را در بردارند.
وی بابیان اینکه همه میتوانند از نعمت وقف بهرهمند شوند و این فریضه الهی و دینی مختص به قشر خاصی نیست، افزود: تاکنون برای ۱۶۳ رقبه شاهرود سند مالکیت صادرشده و در ۱۵ رقبه نیز تبدیل اسناد مالکیت به ثبت رسید.
۴۰۰۰ موقوفه شاهرود نگهداری و بازسازی شد
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شاهرود بابیان اینکه در بخشهای عمرانی بیش از چهار هزار موقوفه در شهرستان نگهداری و بازسازیشده است، ابراز داشت: برای انجام این اقدامات یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال هزینه و برای دو هزار و ۶۴۰ نفر روز اشتغالزایی انجام شد.
غیرتمند بیان کرد: طی یکساله اخیر هفت هزار مترمربع موقوفه بازسازی و احداث شد که با اجرای آن شاهد اشتغالزایی برای ۶۰ نفر روز بودیم.
وی افزود: درآمد حاصل از امامزادگان و نذورات در شهرستان شاهرود بهطور میانگین ۲۱هزار و ۶۰۰نفر روز اشتغال را ایجاد کرده است.
۳۰۰ برنامه فرهنگی در حوزه وقف انجام شد
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شاهرود افزود: از محل درآمد امام زادگان و بقاع متبرکه و کمکهای مردمی اقلام موردنیاز شامل پتو، لوازم بهداشتی، آبمعدنی، لباس و چادر تهیه و به مناطق زلزلهزده کرمانشاه ارسال شد.
غیرتمند بابیان اینکه ۳۰۰ برنامه فرهنگی در حوزه وقف انجامشده است، ابراز داشت: در موکب اربعین ۴۵ هزار نفر پذیرایی و ۱۲ هزار نفر اسکان داده شدند و همچنین شاهرود میزبان ۱۵ هزار نفر در موکبهای امام رضا(ع) بود که درمجموع بیش از ۶۷ هزار نفر از خدمات موکبها استفاده کردند.
وی با ابراز اینکه وقف حتماً نباید موضوع و مباحث مالی باشد، افزود: رزمندگان و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس با اهدای جان خود از زمره واقفان هستند، که در شرایط فعلی نیز میتوان با انجام وقفهای علمی درزمینهٔ مدرسهسازی، احداث کتابخانه و اهدای کتاب ازجمله واقفان در نشر علم کوشا باشیم.
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