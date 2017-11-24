هدف آمریکا ایجاد درگیری میان مسلمانان به سود اسراییلی ها است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در حاشیه دهمین مجمع عمومی مجمع مجالس آسیایی که در استانبول برگزار شد، در گفت و گو با شبکه تلویزیونی TRT ترکیه ضمن تشکر از میزبانی این کشور، روابط دوجانبه ایران و ترکیه را مثبت ارزیابی کرد و گفت: همزمان نشست سوچی در حال برگزاری است که ایران، ترکیه و روسیه نیز در آن حاضر هستند که این امر حاصل افزایش روابط دوستانه است لذا لازم است در کنار روابط سیاسی، روابط اقتصادی نیز افزایش یابد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به تأثیر نشست سوچی در حل بحران سوریه عنوان کرد: کشورها این اراده را پیدا کرده اند تا بحران سوریه را از طریق راه حل سیاسی برطرف کنند که در این زمینه همکاری روسیه، ترکیه و ایران بسیار مثبت بوده و امروز توانسته اند تروریسم را در منطقه از بین ببرند از این رو این مذاکرات شروع خوبی بود که منجر به شکست داعش در عراق و سوریه شد.

وی در ادامه با مهم دانستن آزادسازی سرزمین های تحت تصرف داعش و ضربه جدی که این گروه تروریستی در منطقه خورد، اظهار داشت: البته ممکن است این تروریسم به جاهای دیگر ورود کند چون جنس تروریست هایی که در سوریه هستند تروریست های مهاجر هستند و ممکن است به جای دیگر بروند و مسأله و مشکلات امنیتی ایجاد کنند لذا در حال حاضر فقط زمین های تحت تصرف از آنها باز پس گرفته شد.

هدف آمریکایی‌ها ایجاد درگیری میان مسلمانان به نفع اسرائیل است

لاریجانی در ادامه آمریکایی ها را مسبب اصلی بروز تروریسم در منطقه دانست و افزود: به تاریخ آمریکایی ها بنگرید که طالبان را چه کسی به وجود آورد؛ سابقا در همین زمینه از بی نظیر بوتو سوال شد که چرا طالبان را به وجود آوردید و وی گفت به ما نگویید طالبان را ما به وجود آوردیم چرا که یک مثلث طالبان را به وجود آورد؛ ضلع اصلی آن آمریکا و انگلیس بودند که ایده ایجاد طالبان را دادند، ضلع دیگر عربستان و امارات بودند که کمک مالی کردند و ضلع دیگر پاکستان بود که از نیروهای آن از اینجا جذب شدند.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه این مصاحبه با بیان اینکه داعش را نیز آمریکایی ها به وجود آوردند، یادآور شد: حتی خانم کلینتون در کتاب خاطرات خود اعتراف کرد که آمریکایی ها داعش را به وجود آورده اند البته تصور آنها از به وجود آوردن تروریست ها هدف دیگری بود اما در نهایت همواره خودشان گرفتار می شوند ضمن اینکه هدف اصلی آنها این است که درگیری میان مسلمانان ایجاد کنند تا اسرائیل استفاده آن را ببرد و امروز اسرائیلی ها از اینکه داعش سرکوب شد خیلی ناراحت هستند و دنبال ایجاد مشکلاتی برای لبنان هستند.

حضور ایران در عراق و سوریه به درخواست دولت‌های این کشورها بود

وی در ادامه با بیان اینشکه آمریکایی ها قصد دارند کشورها را نسبت به ارتباط با ایران نگران کنند، عنوان کرد: اکنون که داعش از میان رفته می خواهند ماجرای جدیدی درست کنند لذا در حالی به ایران اتهام می زنند که ما تا کنون به هیچ کشوری تجاوز نکرده ایم و این آمریکایی ها بوده اند که همواره کشورها را تهدید می کنند در غیر این صورت حضور ما در عراق و سوریه به درخواست دولت های آنها و برای مبارزه با تروریسم بود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: زمانی که داعش در سوریه ضربه خورد آمریکایی ها به سراغ ایجاد به هم ریختگی های دیگر در منطقه می روند از این رو ترکیه و ایران باید مراقبت کنند تا گرفتار مسائل جدیدی نشوند.