به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، علی رئوفی در آئین گرامیداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار در هرمزگان، عنوان کرد: براساس مطالعاتی که در حوزه روانشناسی صورت پذیرفته است راه ماندگاری مطالب در ذهن افراد پس از مطالعه این است که هر مطلبی باید یک دوره تحیکم در ذهن افراد را بگذراند.

وی ادامه داد: همچنین بر اساس تحقیقات دیگری که در حوزه کتابخوانی صورت پذیرفته است اواخر شب زمان مناسبی برای ماندگاری مطالب در ذهن است زیرا مطلب در این زمان دوره تحکیم خود را می‌گذراند.

رئوفی با اشاره به اهمیت خلاصه خوانی در مطالعه کتاب، بیان داشت: وقتی خلاصه فصل‌های کتاب مطالعه می‌شود کلیتی در ذهن خواننده کتاب شکل می‌گیرد.

معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان به عوامل عدم رغبت افراد به مطالعه در جامعه اشاره کرد و اظهار داشت: سرعت پایین خواندن مطالب یکی از عواملی است که رغبت افراد را برای مطالعه کاهش می‌دهد که می توان با تکنیک‌های تندخوانی برای روزنامه‌ها و رمان‌ها سرعت خواندن را بالا برد ولی روش تندخوانی برای مطالب آموزشی توصیه نمی‌شود.

رئوفی عدم تمرکز در هنگام مطالعه را عامل دیگر عدم رغبت افراد به مطالعه کتاب عنوان کرد و افزود: شروع بسیار مناسبی در ابتدای مطالعه کتاب‌ها وجود دارد ولی به دلیل نبود تمرکز مطالعه کامل کتاب به پایان نمی‌رسد.

وی گفت: نبود حوصله کافی برای مطالعه مطالب طولانی عامل دیگر نبود رغبت در بین افراد برای مطالعه است و این عامل به شبکه‌های اجتماعی هم سرایت کرده است و افراد از مطالعه متن‌های طولانی در شبکه‌های اجتماعی سریع می‌گذرند و مطالعه این دست از مطالب را کنار می‌گذارنند.

معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان اظهار داشت: باید با کتاب انس گرفت تا مطالعه آن برای افراد لذت بخش باشد.

وی خاطرنشان کرد: تعداد زیاد کتاب داشتن نشانه مطالعه نیست و حضرت امام خمینی(ره) معمار کبیر انقلاب اسلامی و مرجع عالیقدرجهان اسلام تعداد کتاب‌هایش از ۲۰۰ نسخه عبور نمی‌کند، این در حالی است که ممکن است که بسیاری از ما صدها جلد کتاب در کتابخانه‌های شخصی خود داشته باشیم ولی مطالعه نمی‌کنیم.

رئوفی تصریح کرد: در عصر کنونی همان طور که سبک زندگی در حال تغییر است سبک‌های مطالعه نیز به نوبه خود در حال تغییر است و مردم به سمت روش‌های جدید مطالعه کتاب در شبکه‌های اجتماعی به اشکال مختلف سوق پیدا کرده‌اند.

معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان اضافه کرد: مطالعه کتاب‌ها به صورت صوتی و دیجیتال روش‌های جدید دیگر مطالعه هستند که افراد به سمت آنها گرایش پیدا کرده‌اند که باید با استفاده از همین روش‌های جدید مطالعه با انتشار کتاب‌ها در فضای مجازی نسل جوان را به مطالعه تشویق کرد.

رئوفی به کشور های برتر با سرانه مطالعه بالا اشاره کرد و بیان داشت: بر اساس رتبه بندی گاردین کشورهای برتر در حوزه مطالعه کشورهایی همچون ایسلند، فنلاند، نروژ، دانمارک، سوئیس، سوئد، آمریکا، آلمان، لتونی و هلند هستند که به ترتیب ۴۴ و ۳۹ دقیقه سرانه مطالعه مردم در این کشورهاست.

در پایان این مراسم که با حضور برخی مدیران دستگاه‌های اجرایی استان و کارکنان اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان برگزار شد از برترین‌های حوزه کتابخوانی و کتابداری هرمزگان با اهداء جوایزی تجلیل به‌عمل آمد.