احداث استخر سرپوشیده در بشرویه توسط بسیج

به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد علی خبازی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان بشرویه در جمع نمازگزاران این شهرستان ضمن تبریک هفته بسیج بیان کرد: خوشبختانه بسیج تاکنون به همت نیروهای مردمی و پرتلاش خود در تمامی عرصه ها ورود پیدا کرده است.

وی ضمن اظهار تاسف از حادثه تلخ زلزله کرمانشاه گفت: امروز مفتخریم که بسیجیان به عنوان کوچک ترین خادم ملت شریف ایران در کرمانشاه بازسازی روستای شیخ صوله را برعهده گرفته اند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان بشرویه اظهار داشت: متاسفانه در زلزله اخیر بیش از هزار روستا در کرمانشاه تخریب شد اما بازهم نیروهای بسیجی در این عرصه ورود پیدا کرده و به بازسازی روستاهای آسیب دیده خواهند پرداخت.

سرگرد خبازی با اشاره به هفته بسیج نیز گفت: از ابتدای هفته بسیج برنامه ها با حضور حداکثری بسیجیان در شهرستان برگزار شده و امروز نیز میقات الصالحین و میز خدمت در مسجد جامع این شهرستان با حضور و استقبال پررنگ مردم شهرستان مواجه شد.

وی اظهار داشت: در شهرستان بشرویه بیش از ۱۰۰ برنامه فرهنگی و تربیتی در هفته بسیج اجرا می شود که مهم ترین آن گردهمایی بزرگ بسیجیان شهرستان در پنجم آذرماه خواهد بود.

سرگرد خبازی در جمع نمازگزاران از آغاز عملیات ساخت استخر شنای سرپوشیده در جهت محرومیت زدایی این شهرستان خبرداد و افزود: ان‌شاءالله با همت مردم و بسیج استخر شنای سرپوشیده در این شهرستان احداث خواهد شد.

وی درپایان از اعتماد تمام مسئولان و مردم به بسیج قدردانی کرد.