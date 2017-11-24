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۳ آذر ۱۳۹۶، ۱۵:۰۵

۲۳۵ کشته و ۱۳۵ زخمی در حمله به مسجدی در سیناء مصر

۲۳۵ کشته و ۱۳۵ زخمی در حمله به مسجدی در سیناء مصر

رسانه های خارجی از کشته و زخمی شدن بیش از ۳۵۰ نفر در حمله به مسجدی در سیناء مصر خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، یک مسجد در شهر العریش واقع در سیناء مصر امروز هدف حمله مسلحانه قرار گرفت. بنا بر اعلام شاهدان عینی، افراد مسلح به مسجدی در روستای الروضه واقع در غرب العریش یورش بردند و در جریان برگزاری نماز جمعه، بمبی را در اطراف مسجد منفجر کردند.

طبق اطلاعات منتشر شده از سوی منابع رسمی مصر، در این حمله ۲۳۵ نفر کشته و ۱۳۵ تن دیگر زخمی شده اند. در میان قربانیان این حمله، کودکان نیز به چشم می خورند.

آمبولانس ها برای انتقال مجروحین به بیمارستان ها به منطقه حادثه دیده اعزام شده اند. گفته می شود مهاجمان به مسجد العریش به آمبولانس‌های امدادی هم حمله کردند.

طبق تحقیقات اولیه، ۱۵ تروریست در حمله به مسجد و نمازگزاران نقش داشتند.

کد مطلب 4153529

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    نظرات

    • m ES ۱۸:۱۰ - ۱۳۹۶/۰۹/۰۳
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      پاسخ
      علی رقم آنکه مصر با صهیونیستهاست باز عواملشان در این کشور آدم کشی می کنند. چرا؟ به نظر من تروریستهای صهیونیست کاری به دولت ندارد که این وری است یا آن وری آنها با مراکز اسلامی و اسلا م دشمنی می کنند

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