انتصاب سفير جديد جمهوري اسلامي ايران در اردن هاشمي

به گزارش خبرگزاري مهر به پيشنهاد وزير امورخارجه و تصويب رياست محترم جمهوري آقاي محمد ايراني به سمت سفير جديد جمهوري اسلامي ايران در اردن هاشمي منصوب شد.

ايشان پيش از اين سرپرست اداره خاورميانه، عربي و شمال آفريقاي وزارت امور خارجه كشورمان بوده است.