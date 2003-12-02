۱۱ آذر ۱۳۸۲، ۱۸:۵۹

انتصاب سفير جديد جمهوري اسلامي ايران در اردن هاشمي

سفير جديد جمهوري اسلامي ايران در اردن هاشمي منصوب شد.

به گزارش خبرگزاري مهر به پيشنهاد وزير امورخارجه و تصويب رياست محترم جمهوري آقاي محمد ايراني به سمت سفير جديد جمهوري اسلامي ايران در اردن هاشمي منصوب شد.
ايشان پيش از اين سرپرست اداره خاورميانه، عربي و شمال آفريقاي وزارت امور خارجه كشورمان بوده است.

 

