ارتباط بیماری پوستی«پسوریازیس» و ریسک ابتلا به دیابت

به گزارش خبرنگار مهر، محققان در این مطالعه داده های حدود ۸۵ هزار فرد بزرگسال که ۸۱۰۰ نفر از آنها مبتلا به پسوریازیس بودند را در بریتانیا بررسی کردند. محققان مشاهده کردند در مقایسه با افرادی که مبتلا به پسوریازیس نبودند، ریسک دیابت در افراد مبتلا به این بیماری پوستی در ۲ درصد یا کمتر از بدن شان، ۲۱ درصد بیشتر بود.

این ریسک در افرادی که این بیماری پوستی بیش از ۱۰ درصد از بدن شان را درگیر کرده بود ۶۴ درصد بیشتر بود.

طبق نتایج این مطالعه، به ازای افزایش هر ۱۰ درصد منطقه پوستی درگیر این بیماری، ریسک دیابت ۲۰ درصد دیگر افزایش می یابد. به عنوان مثال، افرادی که ۲۰ درصد بدن شان دچار پسوریازیس باشد حدود ۸۴ درصد بیشتر در معرض ریسک ابتلا به دیابت قرار دارند.

محققان بعد از اعمال یافته های شان در شماری از مردم جهان مبتلا به پسوریازیس برآورد کردند که این بیماری پوستی با ۱۲۵,۶۵۰ نمونه جدید ابتلا به دیابت نوع۲ در سال مرتبط است.

بیماری پوستی پسوریازیس یک بیماری سیستم ایمنی است که در آن التهاب موجب می شود سلول های پوستی بیش از حد نرمال تکثیر شوند.

دکتر ژول گلفند، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه پنسیلوانیا، در این باره می گوید: «نوع التهاب مشاهده شده در پسوریازیس در بروز مقاومت انسولین هم نقش دارد و پسوریازیس و دیابت دارای جهش های ژنتیکی مشابهی هستند که نشاندهنده مبنای بیولوژیکی ارتبط بین این دو بیماری هم هست.»

محققان تاکید می کنند افراد مبتلا به بیماری پسوریازیس باید از نظر ابتلا به دیابت نیز تحت نظر باشند.