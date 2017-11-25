زنان چاق بیشتر نیازمند انجام ماموگرافی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشگاه کارولینسکا سوئد دریافتند زنان چاق یا دارای اضافه وزن در مقایسه با زنان لاغرتر بعد از بزرگ ترشدن تومور به بیش از ۲ سانتی متر متوجه سرطان سینه می شوند.

یافته ها نشان داد تشخیص سرطان سینه در زنان چاق تر در مقایسه با زنان لاغرتر بین غربالگری های منظم سرطان سخت تر و وخیم تر است.

دکتر فردریک استرند، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «به نظر می رسد زنان چاق و دارای اضافه وزن باید در فواصل زمانی کوتاه تری تحت غربالگری سرطان سینه قرار گیرند، اما هنوز مطالعه ما فواصل زمانی دقیق را نشان نداده است.»

این مطالعه شامل بیش از ۲۰۰۰ زن در سوئد بود. رده سنی تمامی شرکت کنندگان ۵۵ تا ۷۴ سال بود و همگی بین سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۸ مبتلا به سرطان سینه تهاجمی شده بودند. میانگین شاخص توده بدنی (BMI) آنها ۲۵.۶ بود. BMI برآورد تقریبی چربی بدن براساس اندازه گیری قد و وزن است.

BMI بین ۱۸.۵ و ۲۴.۹ عادی تلقی می شود. BMI ۲۵ تا ۲۹.۹ اضافه وزن و بالای ۳۰ چاق تلقی می شود.

برای این مطالعه، محققان فواصل بین ماموگرافی را تا دو سال در نظر گرفتند. نتایج نشان داد BMI بالای ۲۵ و داشتن بافت سینه متراکم تر با احتمال بیشتر وجود یک تومور بزرگ به هنگام تشخیص سرطان در طول غربالگری مرتبط است.

به گفته استرند، BMI بالای ۲۵ در مقایسه با زنان لاغرتر با تشخیص بدتر سرطان روبرو هستند. تشخیص وخیم تر سرطان به معنای عود مجدد سرطان، گسترش سرطان یا مرگ ناشی از سرطان است.