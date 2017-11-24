تعطیلی برخی از کلاسهای دانشگاه های استان آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر؛در پی بارش برف در شهر تبریز و دیگر شهرستانهای استان آذربایجان شرقی اطلاعیه هایی از سوی روابط عمومی دانشگاههای ذیل برای تاخیر در شروع فعالیت آموزشی صادر شده است که تعطیلی ها به قرار زیر اعلام می گردد.

دانشگاه آزاد واحد تبریز

ساعت اول کلاس ها تعطیل است و ساعت اداری هم از ساعت ۹ صبح شروع خواهد شد.

فرهنگیان پردیس فاطمه الزهرا(س) و پردیس علامه امینی

کلیه کلاس های با یک ساعت تاخیر راس ساعت ۹ شروع خواهند شد.

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

ساعت اول تعطیل است و سرویس های این دانشگاه با یک و نیم ساعت تاخیر حرکت خواهند کرد.

دانشگاه صنعتی سهند

کلاس های ساعت اول تعطیل است.

دانشگاه بناب

کلیه کلاس های درسی در ساعت ۸ الی۹:۳۰ تعطیل و قسمت اداری نیز ازساعت ۱۰ شروع بکار خواهد کرد.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد هریس

کلیه کلاس های با یک و نیم ساعت تاخیر (ساعت ۹:۳۰ صبح) شروع خواهند شد.