مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز

آفرینش:

تعدیل متن پیش نویس قطعنامه تحریم علیه ایرا ن

11 وزیر این هفته به مجلس احضار شدند

ایجاد رشته های IT در دانشگاه مجازی اتحادیه دانشگاه های جهان اسلام تصویب شد



آینده نو:

وزیر سابق نفت: ما صاحب کشور ثروتمندی نیستیم

سفررئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق به اروپا و آمریکا، تصمیم بوش برای مذاکره با رهبران مذهبی عراق

سعیدلو: برخی اختلاف سلیقه ها در دولت ادامه کار ار مشکل می کند



اعتماد ملی :

متن قطعنامه اروپا علیه ایران تعدیل شد

به دلیل اعتراض دانشجویان امیر کبیر ، وزیر علوم پشت درماند

با پایان عملیات نصب دکل و رسیدن به ارتفاع 435متری ، میلاد به اوج رسید



ایران :

طالبانی رفت - اردوغان آمد، تهران کانون دیپلماسی منطقه

معاون اجرایی رئیس جمهوری : دلیلی برای اجرا نشدن مصوبه های استانی وجود ندارد

صندوق مهر رضا از سال آینده وام مسکن پرداخت می کند



ابرار:

بیانیه مشترک دبیران کل جامعه مدرسین و جامعه روحانیت: ملت خبرگانی متفکر را برگزینند

فردا در بروکسل ؛ 1+5 پیش نویس قطعنامه علیه ایران را بررسی می کند

زیبا کلام : رسیدن به لیست ائتلافی برای اصولگرایان مشکل است



ابتکار:

قالیباف بر این باور است که بودجه منوریل باید برای توسعه مترو اختصاص یابد

احمدی نژاد همچنان ساخت قطار هوایی برای تهران را ضروری دانسته و به نتیجه رسیدن این طرح اعتقاد دارد

سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد؛ مهلت ثبت نام کارشناسی ارشد تمدید شد



اسرار:

6 میلیارد و 800 میلیون تومان اعتبار برای توانمند سازی زنان در سال 85

دورجدید تهدید و فشار علیه ایران؛ آمریکا صبرش تمام شده قطعنامه تحریم می دهد

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات : یک میلیون سیم کارت تلفن همراه تا بهمن ماه واگذار می شود



اقتصاد پویا:

دولت سالانه 40 میلیارد دلار یارانه می دهد

ایران در 4 نقطه عراق مرکز تجاری تاسیس می کند

توسط معاون اول رئیس جمهور، آیین نامه اجرایی نظام مستند سازی و اطلاع رسانی مناقصات ابلاغ شد



توسعه:

ازدولت زمین 99 ساله اجاره کنید

موسوی لاری : صدا و سیما نباید به ستاد تبلیغاتی یک جناح تبدیل شود

احمد حسینی عضو کمیسیون عمران مجلس: منوریل یا مترو کدام یک اعتبار دارند



جام جم:

در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفت، تصویب سیاست های کلی نظام در تعیین قضات و نصب مقامات حکومتی

مدیر عامل بانک ملی تغییر کرد

ستاد عالی همکاری با عراق تشکیل می شود



جوان:

خطاب به سران سه قوه صادر شد، فرمان رهبری برای اجرایی شدن سیاست های کلان مبارزه با مواد مخدر

اروپا قطعنامه تحریم ایران را تعدیل کرد

دادستان کل کشور : برای ارتقای امنیت اجتماعی باید از ظرفیت های بسیج استفاده کرد



جمهوری اسلامی:

رویا رویی غرب و سران ارتجاع عرب با ملت لبنان

شورای نگهبان طرح انگشت نگاری از اتباع آمریکایی را تائید کرد

کارتر: اسرائیل عامل اصلی بحران خاورمیانه است



خراسان :

فرمان رهبر معظم انقلاب به سران سه قوه برای اجرای سیاست های کلان مبارزه با مواد مخدر

سرگئی لاوروف پس از نشست وزرای خارجه 8 کشور صنعتی در اردن اعلام کرد: موافقت روسیه با اعمال تحریم های مختصر علیه ایران

اعتراف سازمان خصوصی سازی به ناکامی روند واگذاری شرکت های دولتی



حیات نو:

سخنگوی شورای نگهبا : اعتراض به بررسی صلاحیت ها جو سازی است

سخنگوی قوه قضاییه : تعطیلی دانشگاه هاوایی قطعی است

احمدی نژاد : آمریکا باید از عراق خارج شود



خبر:

مدیر عامل قطارهای شهری کل کشور خبر داد: تردد قطارهای 2 طبقه برای حومه تهران

سخنگوی قوه قضاییه: تعطیلی دانشگاه هاوایی قطعی است

وزیر نفت: بخش خصوصی باید به صنایع میان دستی پتروشیمی وارد شود



دنیای اقتصاد:

برابری یک پوند با دو دلار ، پوند در بازار تهران 30 تومان گران شد

برای شهرهای زیر 150 هزارنفر عملیاتی شد، زمین اجاری 99 ساله برای مسکن سازان

کشف طلا در زاینده رود



سرمایه:

با طرح مجلس و به صورت سالیانه انجام می شود، کاهش 10 درصدی برداشت دولت از ذخیره ارزی

رئیس کمیسیون ویژه اصل " 44 " مجلس : توضیحات کرد زنگنه در خصوص ابهام قانونی سهام عدالت قانع کننده نبود

وزیر نفت: قیمت گاز ارائه شده از سوی مشاوران خط لوله صلح پایین است



سیاست روز:

احتمال کاهش مجدد تولید اوپک؛ قیمت نفت به بیش از 64 دلار رسید

تظاهرات حزب الله با واکنش های گسترده جهانی مواجه شد؛ ضرب الاجل ملت لبنان برای پایان دولت سینیوره



صدای عدالت:

تعدیل متن پیش نویس قطعنامه علیه ایران

زیبا کلام: اصولگرایان برای رسیدن به لیست ائتلافی مشکل دارند

رئیس سازمان زندان ها خبر داد: ایران از ظر جمعیت زندانی جزو 10 کشور اول دنیا

صاحب قلم:

احمدی نژاد : جز ترک عراق ، چیزی از آمریکا نمی خواهیم حکیم به دیدار بوش می رود

مشاور رئیس جمهوری خبر برخی از سایت ها را تکذیب کرد، احمدی نژاد پیش از رقص و آواز دوحه را ترک کرد

پس از ادغام با یک شرکت آمریکایی ، آلکاتل از مبادلات تجاری با ایران منع شد



عصر اقتصاد:

توسط هیات وزیران تعیین شد؛ نحوه بازپرداخت تسهیلات صندوق ذخیره ارزی

صدقی به جای انصاری بر صندلی مدیر عاملی بانک ملی تکیه زد

رحمانی : بازار سرمایه رقیب بازار پول می شود



کارگزاران:

معاو وزیر بازرگانی : دیگر زمان قیمت دستوری نیست

در پی تعدیل پیش نویس اروپایی ها، روسیه از تحریم ایران حمایت کرد

سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی : اصلاح طلبان به پیروزی امیدوارند



کیهان:

کریمی راد: تعطیلی دانشگاه هاوایی قطعی است

تازه ترین خبرها، انتخابات ائتلاف ها و شکاف ها

واشنگتن پست: با وجود دولت مالکی منافع آمریکا تامین نمی شود



همبستگی:

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس : دولت به جنگ دانشگاه آزاد برخاسته است

نخستین ایرانی سفر کننده به قطب جنوب ربوده شد

صدقی به جای انصاری مدیر عامل بانک ملی شد



همشهری:

از دیروز با نصب دکل مخابراتی و رسیدن به ارتفاع نهایی ثبت شد، برج میلاد ، اولین در خاورمیانه ، چهارمین در جهان

نخستین مجتمع پتروشیمی بخش خصوصی آغاز به کار کرد