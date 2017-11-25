  1. استانها
  2. ایلام
۴ آذر ۱۳۹۶، ۸:۰۵

استاندار ایلام خبر داد:

اختصاص ۳۰۰ میلیارد ریال برای توسعه زیرساخت های اربعین در ایلام

اختصاص ۳۰۰ میلیارد ریال برای توسعه زیرساخت های اربعین در ایلام

ایلام-استاندار ایلام از اختصاص ۳۰۰ میلیارد ریال برای توسعه زیرساخت های اربعین در ایلام خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی امروز در گفتگو با رسانه ها اظهار داشت:  در نشست مسئولان استان ایلام با دکتر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه وبودجه کشور، اعتبار ردیف زیرساخت‌های عتبات عالیات به ۳۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۷ افزایش می یابد.

وی گفت: همچنین معاون رئیس جمهور با افزایش تخصیص نقدی استان به میزان ۱۵۰ میلیارد ریال دیگر علاوه بر تخصیص های قبلی موافقت کرده است.

وی تصریح کرد: علاوه بر این در این ملاقات درباره تامین اعتبار راه آهن ایلام به امور راه و ترابری سازمان برنامه و بودجه دستور دادند که مساعدت لازم در این خصوص به عمل آید.

کد مطلب 4153827

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها