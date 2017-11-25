اختصاص ۳۰۰ میلیارد ریال برای توسعه زیرساخت های اربعین در ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی امروز در گفتگو با رسانه ها اظهار داشت: در نشست مسئولان استان ایلام با دکتر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه وبودجه کشور، اعتبار ردیف زیرساخت‌های عتبات عالیات به ۳۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۷ افزایش می یابد.

وی گفت: همچنین معاون رئیس جمهور با افزایش تخصیص نقدی استان به میزان ۱۵۰ میلیارد ریال دیگر علاوه بر تخصیص های قبلی موافقت کرده است.

وی تصریح کرد: علاوه بر این در این ملاقات درباره تامین اعتبار راه آهن ایلام به امور راه و ترابری سازمان برنامه و بودجه دستور دادند که مساعدت لازم در این خصوص به عمل آید.